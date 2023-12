N-VA Tielt/Meulebeke wil de Vlaamse welvaart versterken

De partijraad van N-VA keurde de lijsten goed voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024. Vier gemeenteraadsleden van de toekomstige fusiegemeente Tielt/Meulebeke nemen hieraan deel.

Machteld Vanhee (38) staat op de 8ste plaats van de Kamer. Machteld werkt als technisch adviseur in een school voor buitengewoon onderwijs De Lage Kouter in Kortrijk. Ze is momenteel gemeenteraadslid voor N-VA in Meulebeke.

Roos Baert (46 jaar) staat op de zevende opvolgersplaats voor de Kamer, het federale parlement. Roos is leerkracht en zetelt momenteel in de Tieltse gemeenteraad, zorgraad Tielt, Cultuurraad, het AGB en Midwest.

Lieven Vaneeckhoutte (54 jaar) is werkzaam als kaashandelaar en is momenteel gemeenteraadslid voor N-VA in Meulebeke.

Benedikt Van Staen (47 jaar) staat op de 8ste opvolgersplaats van de Vlaamse lijst. Benedikt is Supply Chain Manager in TWE Meulebeke, politieraad en N-VA fractieleider in Meulebeke. Volgens Benedikt moet de staat zich beperken tot de kerntaken. Er moeten meer mensen aan de slag. Hoe meer mensen bijdragen bij een gezonde sociale zekerheid hoe meer mogelijkheden om mensen, die het echt nodig hebben, te ondersteunen en om te investeren in zorg, onderwijs en welvaart.