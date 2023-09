Minister Van Quickenborne over plasincident: “Beelden bewijzen niet dat ik op de hoogte was”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft gereageerd op de beelden van de politiecamera’s in zijn straat, waarop hij te zien is enkele uren nadat een aantal van de gasten op zijn verjaardagsfeest van vorige maand tegen een combi van de politie hadden geplast. “De interpretatie van de beelden die daarvan bestaan, is suggestief”, zegt Van Quickenborne maandagavond. “De beelden bewijzen helemaal niet dat ik op de hoogte was van wat er zich uren daarvoor heeft afgespeeld”, stelt de minister. “Ik sta recht in mijn schoenen.”

Van Quickenborne organiseerde op 14 augustus in zijn woning een feest naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag. Dat een aantal van zijn gasten daarbij gefilmd werden terwijl ze tegen een lege politiecombi plasten, was al bekend. Het voertuig stond daar in het kader van de bescherming van de Open VLD-vicepremier, die het afgelopen jaar meermaals bedreigd werd vanuit het drugsmilieu.

Niet op de hoogte

De minister zelf benadrukte nadien dat hij niet op de hoogte was van het incident. Volgens VRT NWS blijkt uit het onderzoek van de beelden dat de minister enkele uren nadat twee van zijn gasten meermaals tegen de combi plasten zelf naar buiten kwam, samen met een andere gast. “Er wordt gelachen en terwijl de minister op de stoep staat, leunt hij achterover en doet hij alsof hij gaat plassen”, aldus de VRT. “Daarna kijken de minister en zijn gast naar de gsm van de minister en is er grote hilariteit. De minister stapt ook de straat over en doet – net als zijn gasten eerder die avond – de deur van de politiewagen open.”

Van Quickenborne bleef aanvankelijk bij zijn eerdere verklaring dat hij niet op de hoogte was van het incident, zei zijn kabinet. Maandagavond kwam de minister met een nieuwe reactie, waarin hij het plasincident veroordeelt en volhoudt dat hij niet op de hoogte was. “Zoals ik eerder al heb gezegd zijn de feiten degoutant en verleen ik mijn volle medewerking aan het onderzoek. Ik herhaal dat de politie die dag in dag uit instaat voor de veiligheid van ons allen alle respect verdient. Hetgeen daar is gebeurd staat haaks op mijn appreciatie voor hun werk. Hetgeen de politie het voorbije jaar heeft gedaan voor de veiligheid van mijn gezin en mezelf, daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Ik wil mij nogmaals voor het gedrag van die mensen excuseren”, zegt Van Quickenborne.

“Verkeerde interpretaties”

Over de feiten zelf wenst de minister “heel duidelijk” te zijn. “Ik wist daarvan niets tot het in de pers is gekomen”, klinkt het. “Ik heb mijn huis niet verlaten tot ik de laatste gast uitgeleide heb gedaan omstreeks 3.30 uur tot zijn taxi er was. Dat was verschillende uren na de incidenten”, vervolgt Van Quickenborne.

“Ik was niet bij de plasincidenten aanwezig en ik was daarvan niet op de hoogte. Dat is de enige waarheid. Al de rest is stemmingmakerij”, benadrukt de minister. “Ik heb de politiecombi geopend en gesloten omdat die niet goed in het slot hing”, voegt hij nog toe. “Ik heb inderdaad staan lachen, heb mijn gsm bekeken om een selfie te nemen en het kan goed zijn dat ik gebaren heb gemaakt die in het licht van wat er enkele uren eerder is gebeurd tot verkeerde interpretaties kan leiden, maar die zijn niet correct.” Wie stelt dat uit de beelden blijkt dat hij op de hoogte was van het “wangedrag”, is “ter kwader trouw”.