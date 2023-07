Minister Hilde Crevits in tranen tijdens debat over kinderopvang: “Als mensen die ik graag zie aangevallen worden en crashen, lijd ik mee”

Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) uit Torhout werd dinsdagavond overmand door tranen tijdens een debat over kinderopvang in de commissie Welzijn. Vlaams parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang) uitte enkele kritieken op het beleid, maar ook op een van de kabinetsmedewerkers van Crevits. Toen zij haar van antwoord wilde dienen, werd het haar allemaal even te veel. “Als mensen die ik graag zie aangevallen worden en ze daardoor crashen, dan lijd ik mee”, reageerde Hilde na het voorval aan onze redactie.

Dinsdag werd op een commissie Welzijn de stand van zaken besproken van de onderzoekscommissie in de kinderopvang. Vlaams parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang) kaartte aan dat grote organisaties wel ondersteuning krijgen, terwijl de kleine zelfstandige zogenaamd op de kin moet kloppen.

“Iedereen heeft een professioneel verleden en ik ben blij dat mensen de overstap willen maken om bij het kabinet te komen werken” – Hilde Crevits

In haar harde kritieken verwees Malfroot naar een van de kabinetsmedewerkers van minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V), die in het verleden directeur was van Felies, een grote vzw die kinderopvang organiseert. “Iedereen heeft een professioneel verleden en komt dus van ergens. Het belangrijkste voor mij is dat mijn medewerkers professioneel kunnen werken. Ik ben dankbaar dat mensen de overstap willen maken en bij ons kabinet willen werken”,

Breekpunt

“Deze aantijgingen, die wij hier net gekregen hebben, alsof wij…”, probeerde minister Crevits nog te zeggen, tot ze door emoties overmand werd na 7 uur debatteren en tranen in de ogen kreeg. “Mijn excuses. Het is goed. Sorry dat ik hiervan emotioneel word.”

Tijdens een gedachtewisseling over de crisis in de kinderopvang krijgt minister @crevits harde kritiek te slikken vanuit de oppositie. In haar antwoord op Vlaams Parlementslid @IlseMalfroot (Vlaams Belang) krijgt ze het emotioneel moeilijk. pic.twitter.com/dpmKMarhSI — Vlaams Parlement TV (@vptvlive) July 5, 2023



Daarna kwam Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) uit Izegem, die de commissie voorzat tussen. “Ik stel voor dat we niet nog uren verder doen. Als we nog doorgaan na 7 uur… u ziet waar dit allemaal toe leidt”, stelde Sintobin. Uiteindelijk reageerde Crevits opnieuw met de woorden “Doe maar voort”.

“Weet je… als mensen die ik graag zie aangevallen worden waardoor ze crashen, dan lijd ik mee. Dat is zo voor mensen met groot én klein verdriet. En daarin zal ik nooit veranderen”, reageerde minister Crevits na afloop bij de Krant van West-Vlaanderen. Halfweg september 2022 besloot minister Crevits om even een korte pauze te nemen, nadat ze onwel was geworden en in het ziekenhuis was opgenomen. In november ging ze dan terug aan de slag als minister.

“Als we nog doorgaan na 7 uur… u ziet tot wat dit allemaal leidt” – Stefaan Sintobin

Vlaams parlementslid Malfroot bleef uiteindelijk met haar vraag zitten. “De sector heeft al veel tranen gelaten en die vloeien nog altijd veelvuldig. Dit departement is jaren mismeesterd geweest. Als het binnen een andere partij was geweest, had het misschien ook zo gegaan of waren er ook mensen intern bij elkaar gezocht. Dus ik smijt niet met stenen en kijk naar de feiten. Inderdaad, niemand komt uit een kartonnen doos, maar het is aan jullie om aan te tonen dat het (vermoeden van belangenvermenging) niet klopt. Door mijn vragen niet te beantwoorden, wordt mijn vermoeden alleen maar bevestigd”, besloot Malfroot. (CJ & JS)