Minister Annelies Verlinden praat in de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle over de nationale veiligheid

Vandaag, vrijdag, is Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden te gast in Knokke-Heist. Ze zal er onder andere spreken over nationale veiligheid en gunt de aanwezigen een blik achter de schermen van Binnenlandse Zaken.

Dit betreft een organisatie van CD&V Knokke-Heist, op de jaarlijkse krokusdrink wordt telkens een speciale gast uitgenodigd die komt spreken over een actueel thema. Iedereen is welkom en de inkom is gratis. (DM)