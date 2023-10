“Mijn maag keert om”: VB-parlementslid Stefaan Sintobin krijgt heel wat kritiek over zich heen na uitspraak over lesbische en homoseksuele koppels

“Groot gelijk”, zo riep Vlaams parlementslid vanuit zijn parlementszitje in een reactie op een getuigenis die Open VLD-parlementslid Stephanie D’Hose bracht over leerkrachten biologie die in hun lessen geen aandacht hebben voor de manier waarop lesbische of homoseksuele koppels kinderen kunnen krijgen. D’Hose sprak achteraf van “een schande” en zei dat haar “maag keerde” bij de uitspraak van Sintobin. Sintobin zelf ontkent bij Belga dat het gaat om een “homofobe” uitspraak.

Open VLD-parlementslid Stephanie D’Hose wilde minister van Onderwijs Ben Weyts woensdag in het Vlaamse halfrond vragen stellen over het onveiligheidsgevoel op school onder lgbti+-leerlingen. D’Hose citeerde daarbij een aantal getuigenissen uit een rapport, waaronder een getuigenis over het feit dat er in de lessen biologie nooit gaat over hoe lesbische en homoseksuele koppels kinderen kunnen krijgen.

Daarop maakte Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin vanop de banken de opmerking: “groot gelijk”. Die opmerking lokte bij andere parlementsleden wat verontwaardigde reacties uit.

Vraagsteller D’Hose onderbrak even haar vraag en zei nadien dat haar “maag keerde” bij de opmerking van Sintobin. “Beeld je in. Je bent een kind. Je worstelt met je geaardheid. Je bent kwetsbaar. Je wordt door niemand geholpen. En je leest dan de opmerkingen van de heer Sintobin. Ik vind dat onaanvaardbaar”, aldus D’Hose.

Ook PVDA-parlementslid Onno Vandewalle bestempelde de uitspraak als “pijnlijk”. Orry Van de Wauwer (CD&V) vroeg om de opmerking van Sintobin op te nemen in het verslag. Hij noemde de uitspraak nadien ook “enorm kwetsend”. “Hoewel het keer op keer verbijsterend is dat Vlaams Belangers zo’n uitspraken doen, verbazen deze jammer genoeg niet meer”, zegt Van de Wauwer. “Ik vraag me overigens ook af hoe Sintobins fractieleider zich hierbij voelt. Eigenlijk zegt Sintobin dat hij vindt dat zijn fractieleider, als homoman, niet in staat is om kinderen op te voeden”.

Sintobin deed de commotie nadien af als “veel gedoe om niks”. Hij ontkent ook dat het gaat om een homofobe uitsprak. “Leraren zijn er inderdaad om kennis (taal, wiskunde,?) over te brengen aan de kinderen niet om een doorgeslagen genderideologie te onderwijzen”, zo reageerde hij op X, het vroegere Twitter.