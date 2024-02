Metaaldetectoren en politie in burger voor bezoek omstreden politicus Thierry Baudet aan Brugge

Zaterdagavond kwam Thierry Baudet, voorman van het radicaal rechtse Nederlandse Forum voor Democratie, spreken in congrescentrum Oud Sint-Jan in Brugge. Na eerdere aanvallen tegen zijn persoon en veel animo rond de beweging werd met heel wat beveiliging en metaaldetectoren niets aan het toeval overgelaten.

De Nederlandse radicaal rechtse politieke partij Forum voor Democratie, die het lange tijd erg goed deed maar het bij de jongste verkiezingen toch moest afleggen tegen de PVV van Geert Wilders op de rechtse flank, wil verder uitbreiden en ook deelnemen aan de verkiezingen in Vlaanderen. De partij met voorman en volksvertegenwoordiger Thierry Baudet gelooft sterk in de ‘grootnederlandse gedachte’, waarbij Vlaanderen en Nederland samen gevoegd worden als de Verenigde Nederlanden van weleer, en zal normaliter bij de verkiezingen voor het Europees parlement ook op de Vlaamse stembiljetten te zien zijn.

Forum voor Democratie organiseerde op 20 januari al een eerste officiële bijeenkomst op Vlaams grondgebied, toen in het Limburgse Genk, waar opnieuw gepleit werd voor het één natie vormen van Nederland en Vlaanderen. Thierry Baudet laat het daar echter niet bij en wilde ook aan het geheel ander einde van Vlaanderen, namelijk in Brugge, zijn boodschap verspreiden. En dat deed hij dus op zaterdagavond in een van de zalen van de site Oud Sint-Jan in de Brugse binnenstad.

Metaaldetector & QR-code

Daar kwamen toch wel een tweehonderdtal geïnteresseerden opdagen om Baudet en trawanten aan het woord te horen. Bij aankomst merken we een lange wachtrij, te wijten aan het feit dat alle ingeschrevenen een toegestuurde QR code moesten laten checken én dan ook nog eens door een metaaldetectiepoortje moesten stappen. Het feit dat Baudet eerder al in Nederland met een bierflestje en een paraplu was toegetakeld zal daar niet vreemd aan geweest zijn.

Beveiliging security bij het binnengaan (foto Davy Coghe) © Davy Coghe

We merkten ook heel wat ‘spotters’ – agenten in burger – van de Brugse politie en eigen veiligheidsdiensten van de partij. In zijn speech was Baudet, gelet op zijn reputatie, minder extreem dan we zouden verwachten. Erg grote complottheorieën bleven achterwege, maar Baudet wees wel op het gevaar van een combine van al te machtige overheden en multinationale bedrijven die een bedreiging zouden vormen voor de rechten en vrijheden van de burgers. En zoals verwacht duidde hij ook migratie en zeker ‘massamigratie’ als een bedreiging voor de Europese samenleving.

Opmerkelijk was hoe hij andere extreme of populistische partijen als VVD, van Geert Wilders, maar ook Vlaams Belang en Fratelli d’Itallia van Giorga Meloni met de vinger wees omdat ze volgens hem niet leveren wat er van hen verwacht werd en wordt. Baudet stelt dat alleen zijn Forum voor Democratie echte antwoorden biedt voor de uitdagingen van de toekomst en kan ingaan tegen een te fel doorgeslagen globalisering.