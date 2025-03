Maxim Veys nu ook officieel geen Vlaams parlementslid meer: “Ik kies 100 % voor Kortrijk”

Zoals aangekondigd heeft Kortrijks schepen Maxim Veys (Vooruit) ontslag genomen als Vlaams parlementslid. Hij gaf voordien al aan dat hij zich volledig wil focussen op Kortrijk. Gianna Werbrouck (Vooruit) uit Roeselare vervangt de Kortrijkzaan in het parlement.

“Het zit erop. Ik stuurde daarnet mijn ontslagbrief naar de voorzitster van het Vlaams Parlement”, begint Maxim Veys, Kortrijks schepen van Zorg, Kinderopvang, Natuur en Klimaat, een post op zijn sociale media. “Vanaf nu heb ik nog één job: strijden voor een mooier, betaalbaar en zorgzaam Kortrijk als schepen voor Vooruit.” Voordien had de Kortrijkzaan al aangegeven volledig voor Kortrijk te gaan en nu houdt hij woord.



“Ik neem afscheid met de glimlach, en ben trots op mijn opvolgster Gianna Werbrouck uit Roeselare. Zij gaat dat schitterend doen”, sluit hij zijn post af. Hij kreeg van vele partijgenoten felicitaties, onder andere van Vlaams parlementslid en Kortrijks gemeenteraadslid Nawal Maghroud (Vooruit) en Vlaams Viceminister-President én Harelbeeks gemeenteraadslid Melissa Depraetere (Vooruit).

“Het was een eer om de West-Vlamingen te mogen vertegenwoordigen”, geeft Veys ons nog mee. “Het is een absoluut voorrecht. Ik heb hard gewerkt, dat zie je aan mijn parlementaire cijfers (zie onderaan, red.). Ik denk dat ik erin geslaagd ben om betaalbaar wonen hoger op de agenda te krijgen. Deze zomer mocht ik zelfs mee onderhandelen voor de Vlaamse regering. Een kans die weinigen krijgen in hun politiek leven. Met Melissa Depraetere hebben we een supersterke minister op Wonen.”

“Nu heb ik de eer om schepen in mijn eigen stad te mogen zijn. Ik kan maar één iets tegelijk, daarom kies ik 100% voor Kortrijk. Om samen met het team van Vooruit Kortrijk verder te ijveren voor een betere, betaalbare en zorgzame stad. Om de zorg te moderniseren, de kinderopvang uit te breiden, en natuur bij te creëren, is meer dan een voltijds engagement nodig. De Kortrijkzaan mag de komende jaren op mij rekenen.”