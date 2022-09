Manifiesta lokte 14.000 bezoekers naar de Wellingtonrenbaan. De laatste eenheidspartij van het land feestte op grond die deels eigendom is van de Koninklijke Schenking.

Manifiesta is een volksfeest van de PvdA/PTB, hun weekblad Solidair en Geneeskunde voor het Volk. Boegbeeld Peter Mertens : “Solidariteit staat hier centraal. Het is een feest van de eenheid. Mensen uit heel het land komen hier samen. We zochten een Belgisch symbool en ofwel trokken we naar het Atomium ofwel werd het de kust. Hier komen veel mensen en het is voor ons een mooie plaats om de eenheid van het land te symboliseren.” Vorig jaar verhuisden ze naar de Wellingtonrenbaan en –golf.

Omdat er in Bredene na 10 jaar onvoldoende plaats was voorhet steeds groeiend aantal bezoekers. “We hebben mooie herinneringen aan Bredene, maar we wilden uitbreiden en vonden hier op de renbaan een mooie stek. Ook mooi dat dit symbool van het grote geld wordt opengesteld voor iedereen”, luidt het. In tientallen tenten waren er meer dan 200 activiteiten : debatten, gesprekken, stands van tientallen verenigingen, waaronder ook de christelijke vakbond.

Het hoogtepunt voor de deelnemers was de toespraak van PvdA/PTB-voorzitter Raoul Hedebouw. Er was dit jaar veel volk : 14.000 mensen tijdens de tweedaagse, iets meer Vlamingen dan Walen. Ze bereikten Oostende onder meer met een speciale trein en 63 bussen. Er waren ook veel Oostendenaars. Ilona Vandenberghe (PvdA Oostende) : “Dit feest leeft ook in Oostende. Aan de hand van de postcode bij de ticketverkoop weten we dat er ongeveer 1000 Oostendenaars waren.” (efo)