Liberale Kortrijkse schepen Wout Maddens schaft MR-lidkaart aan en pleit voor Vlaamse MR: “Open VLD heeft zich te pletter geregeerd”

De liberale schepen van Kortrijk Wout Maddens (TBSK) zegde z’n Open Vld-lidkaart al even geleden op, maar maakt nu de symbolische overstap naar de Franstalige liberale partij MR, waarbij hij een lidkaart kocht. Zijn opiniestuk, getiteld “Hoog tijd voor een Vlaamse MR”, maakt duidelijk dat hij zijn keuze baseert op ideologische overwegingen en teleurstelling in de Vlaamse liberalen. Zelf de Vlaamse MR oprichten zal hij evenwel niet doen. “Ik heb de handen al vol als schepen in Kortrijk, maar vermoed dat iemand anders het wel zal doen.” Opvallend: hij veranderde zijn Instagram-profielfoto ondertussen naar een foto van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Maddens spaart zijn kritiek op Open VLD niet. Hij stelt vast dat de partij, ondanks talloze pogingen en regeringsdeelnames, er niet in is geslaagd haar liberale kernboodschappen waar te maken. Hij wijst op een ontsporende staatsschuld, een falend migratiebeleid en een fiscale druk die eerder toeneemt dan afneemt. Volgens hem is de “irrelevantie van Open VLD” het resultaat van schuldig verzuim.

“Talloze burgermanifesten, opeenvolgende regeringsverklaringen en een naamsverandering ten spijt is Open VLD er niet in geslaagd dit land in de juiste plooi te leggen. Open VLD heeft zich te pletter geregeerd. De kiezer heeft hiervoor de rekening al in juni vorig jaar gepresenteerd,” schrijft Maddens.

Hij stelt verder dat “als je na 25 jaar onafgebroken regeringsdeelname er niet in geslaagd bent een belangrijk deel van je programma te realiseren, dan heb je gefaald.” Daarnaast heeft Open VLD volgens hem de afgelopen jaren politieke geloofwaardigheid verloren, met de toetreding tot de Vivaldi-coalitie als kantelpunt. Hij verwijst naar de manier waarop de partijtop haar eigen voorzitter, Egbert Lachaert, en de leden opzij zette.

“Te veel fratsen om nog politiek geloofwaardig te zijn. De doodstrijd van de partij was ingezet,” schrijft Maddens in zijn opiniestuk. Hij vindt dat de partij haar liberale principes heeft verwaarloosd en te vaak compromissen heeft gesloten die haar kernwaarden uitholden. “De oplopende staatsschuld, het ontspoord begrotingstekort, de onnoemelijke fiscale druk, het falend migratiebeleid, de stugge arbeidsmarkt… Hartfalen op de kernboodschappen van een liberale partij. Schuldig verzuim met de irrelevantie tot gevolg.”

Een Vlaamse MR?

Met de keuze voor MR drukt Maddens zijn wens uit voor een principiëler liberaal alternatief in Vlaanderen. Hij ziet in de huidige Vlaamse politieke constellatie geen partij die een consequent liberaal tegenwicht biedt. Hoewel hij zelf niet van plan is een Vlaamse MR op te richten, hoopt hij dat anderen deze handschoen oppakken.

“De lidkaart van Open VLD had ik al even niet meer en nu heb ik mijn lidkaart bij MR aangeschaft. Dit gaat voor mij puur over beginselvastheid. Ik heb mijn handen al vol als schepen in Kortrijk. Dit is voor mij eerder een symbolische daad,” verklaart Maddens.

Hij wijst erop dat er binnen de Vlaamse politiek een honger is naar een liberale partij die haar principes niet verloochent, aldus Maddens. “We kunnen dus niet anders dan voorzichtig optimistisch zijn omtrent een nieuw politiek project (de nieuwe federale regering, red.) waar Open VLD geen deel van uitmaakt. Voor het eerst ogen maatregelen doortastend om de sociale hangmat op te spannen, de ongebreidelde migratie een halt toe te roepen, het overheidstekort in te perken, de arbeidsmarkt te regionaliseren.”

“Ook al is het regeerakkoord een resultaat van compromissen en verre van perfect, het is meer ambitieus op die domeinen dan enig akkoord dat Open VLD ooit heeft meegeschreven, laat staan uitgevoerd.”

Veel reacties

Maddens’ overstap naar MR mag dan symbolisch zijn, maar ze krijgt wel veel bijval. “Ik sta hierin niet alleen en kreeg al veel reacties. Ik heb stiekem hoop dat er een Vlaamse MR komt. Er zullen misschien anderen in gang schieten,” zegt hij.

Lees het volledige opiniestuk van Wout Maddens hier.