Landbouwers bezetten zaterdagavond even stoep van woning premier De Croo

Landbouwers hebben zaterdagavond voor korte tijd de stoep van de woning van premier Alexander De Croo (Open VLD) in zijn thuisbasis Brakel bezet. Dat is vernomen bij het kabinet van de premier.

Volgens de woordvoerder van de premier, Barend Leyts, blokkeerden de boeren tijdelijk de woning van de premier met tractoren. Het was dan al na 22 uur. De premier zou in gesprek gegaan zijn met de landbouwers, een gesprek dat “goed verlopen” is. De boeren kregen een uitnodiging voor een nieuw gesprek later volgende week op zijn kabinet in Brussel.

Uit online berichtgeving van de kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad blijkt dat politie ter plaatse was, maar niet moest ingrijpen. “De premier was zeer vriendelijk”, verklaarden de boeren aan Het Laatste Nieuws. “Hij heeft ons ontvangen voor een open en constructief gesprek. We vertrekken hier dus tevreden. Maar dit betekent niet dat onze acties nu voorbij zijn.”

De Croo had eerder deze week al verschillende ontmoetingen met landbouworganisaties en landbouwers. Zo zag hij dinsdag een delegatie in de Wetstraat 16. Donderdag, na de Europese top, ontving hij samen met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Nederlandse minister-president Mark Rutte ook een delegatie.