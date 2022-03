Krijgt Groen een West-Vlaamse voorzitter?

Na het ontslag van Meyrem Almaci komen met Wouter De Vriendt en Jeremie Vaneeckhout twee West-Vlamingen in beeld voor het voorzitterschap van Groen. “De partij heeft een voorzitter nodig die intern de rangen kan sluiten en uitstraling heeft bij het brede publiek”, zegt professor Herwig Reynaert.

Groen zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Almaci kondigde haar ontslag aan net nadat de federale regering besliste om de laatste twee kerncentrales dan toch open te houden. Daarmee viel voor de groenen hun grote trofee weg. In de peilingen doet Groen het ook niet goed, met 8,4 procent staat de partij op plaats zeven en is ze de enige verliezer op links waar Vooruit en PVDA wél vooruitgang boeken. Vóór de zomer moet Groen een nieuwe voorzitter hebben. Officieel heeft nog niemand zich kandidaat gesteld, maar mogelijk krijgt de partij met Wouter De Vriendt of Jeremie Vaneeckhout een West-Vlaamse voorzitter.

Brede bekendheid

Wouter De Vriendt (44) uit Oostende heeft al heel wat politieke ervaring. Hij werd in 2002 inhoudelijk medewerker van Agalev. Bij zijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oostende in 2006 was hij de enige verkozene, zes jaar later had Groen vier zitjes in de gemeenteraad en sinds 2019 zetelt de partij mee in het stadsbestuur. De Vriendt is voorzitter van de gemeenteraad. Op nationaal vlak maakt hij al 15 jaar deel uit van de Kamer. Als volksvertegenwoordiger ligt zijn focus op sociale en internationale thema’s. Vorig jaar werd hij ook fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer.

“Vraag is of De Vriendt afstand zal willen doen van dit fractieleiderschap”, zegt professor Lokale Politiek Herwig Reynaert (UGent). “Als fractieleider moet je iedereen in de partij toch wat samen houden. Als je dan in een verkiezing stapt, heb je zowel voor- als tegenstanders en dan is dat een stuk moeilijker. Vraag is dus of hij finaal kandidaat zal zijn. Een groot pluspunt is dat Wouter De Vriendt bekend is bij het brede publiek. Hij heeft heel wat ervaring en tal van troeven om voorzitter te worden, maar ik vraag me dus af of hij bereid zal zijn het fractieleiderschap op te geven.”

Voormalig ondervoorzitter

Ook de naam van Jeremie Vaneeckhout (36) uit Anzegem wordt genoemd. Hij was zeven jaar schepen voor onder meer Jeugd, Sport en Natuur in zijn gemeente. Toen Almaci in 2014 werd verkozen tot voorzitter, was dat samen met Vaneeckhout als ondervoorzitter, een functie die hij vijf jaar bekleedde. Sinds 2019 is hij Vlaams parlementslid waar hij zich onder meer richt op landbouw, visserij en jeugd. Recent verscheen zijn boek Vergeten Land, waarin hij stelt dat de politiek de Vlaamse dorpen te lang rechts heeft laten liggen en zegt dat de brug tussen platteland en politiek moet hersteld worden.

“In vergelijking met Wouter De Vriendt is hij minder bekend bij het grote publiek”, zegt professor Reynaert. “Toch komt hij als Vlaams parlementslid geregeld met initiatieven in de media. Ik heb ook de indruk dat hij zich echt amuseert in die job. Hij was vijf jaar lang ondervoorzitter van de partij en kent dus de interne partijwerking. Die ervaring is een pluspunt, maar langs de andere kant heeft hij tijdens zijn ondervoorzitterschap ook wel een en ander gezien. Het is dus ook bij hem afwachten als hij zich effectief kandidaat zal stellen.”

Rangen sluiten

Wie het ook wordt, De Vriendt, Vaneeckhout of iemand anders, er is bij Groen werk aan de winkel. Herwig Reynaert: “De nieuwe voorzitter moet straks zijn mannetje of vrouwtje staan in de voorzittersdebatten die in de aanloop van de verkiezingen van 2024 zullen georganiseerd worden. Belangrijk is ook dat hij of zij intern de rangen kan sluiten. Almaci werd de vorige keer maar nipt tot voorzitter verkozen en er zijn intern ook heel wat meningsverschillen. Je kan lacherig doen over stalinistische scores waarmee sommige voorzitters worden verkozen, maar het geeft wel aan dat je breed gesteund wordt. Iedereen intern weer op dezelfde lijn krijgen, wordt dus een belangrijke opdracht. De nieuwe voorzitter moet ook iemand zijn die aanslaat bij het grote publiek en mensen kan overtuigen om voor Groen te stemmen. Daar gaat het uiteindelijk over.”