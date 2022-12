Kortrijkse Sien Vandevelde (27) is nieuwe voorzitter JONG CD&V:“We mogen trotser zijn op het werk dat CD&V verzet”

De West-Vlaamse stem in de Wetstraat klinkt weer iets luider. De 27-jarige Sien Vandevelde werd afgelopen zaterdag na vijf debatrondes verkozen tot kersvers voorzitter van JONGCD&V, de jongerenpartij van CD&V. De Kortrijkse pur sang haalde het met een comfortabele 64,8% van de stemmen van haar Antwerpse opponente Audrey Van Doorselaer. Ze krijgt de loodzware taak om het uitgedoofde christendemocratische vuur weer aan te wakkeren onder de Vlaamse jongeren. “Bij de verkiezingen van 2024 moet er minstens één jongere staan in de top drie van elke kieslijst”, klinkt het ambitieus.

CD&V was ooit een onaantastbare bestuurspartij en veilige haven voor het gros van de Vlaamse stemmen. De laatste tijd is de partij slechts een schim van zichzelf. De moederpartij van JONGCD&V schermt in de recentste peilingen zelfs met de grens van 10 procent. Een ongezien dieptepunt. In het centrum van Kortrijk broedde echter iemand op een plan om het tij volledig te keren en de christendemocratie en JONGCD&V weer een ‘smoel’ te geven. Sien Vandevelde (27) stelde zich iets meer dan een maand geleden kandidaat om Kevin Maas op te volgen als voorzitter van de jongerenpartij van CD&V. Afgelopen zaterdag eigende ze zich de voorzitterskroon ook effectief toe. Na lokaal en provinciaal niveau wil Sien nu ook schitteren op het nationale politieke toneel.

Hoe heb je de voorzittersverkiezingen beleefd?

“Er werden debatten georganiseerd in alle regio’s waar de leden van JONGCD&V telkens konden stemmen. Ik ging altijd wel met een goed gevoel naar huis en kreeg ook heel wat positieve feedback. Toch weet je nooit of men ook daadwerkelijk op jou gaat stemmen, dus ik was heel voorzichtig. De uiteindelijke uitslag kwam binnen als een aangename verrassing.”

Je werd met lof overladen op sociale media.

“Die felicitaties doen uiteraard deugd. Ik kreeg uit verschillende hoeken te horen dat ik zeker mezelf moet blijven en dat men altijd klaar staat om te helpen. Maar ook van elke CD&V-minister kreeg ik een persoonlijk sms’je met gelukswensen en wat advies. Dat doet uiteraard nog extra deugd.”

Hoe zagen je wittebroodsdagen eruit?

“Ik ben er meteen ingevlogen. Maandag stond er al meteen een nationaal partijbestuur op de planning, waar ik een eerste keer kon kennis maken met de verschillende parlementsleden. Ik zat ook al samen met de coördinator van JONGCD&V om de krijtlijnen wat uit te zetten voor de komende maanden. Binnenkort heb ik ook nog een meeting met CD&V-voorzitter Sammy Mahdi.”

Al iets concreets in gedachten?

“We starten binnenkort aan een ronde van de lokale jongerenafdelingen van CD&V om er te horen wat er leeft. Midden 2023 willen we die afronden. Mijn belangrijkste streefdoel is om meer jongeren op de lijsten te krijgen. Concreet wil ik in 2024 op iedere kieslijst minstens één jongeren in de top 3 zien. Daarnaast wil ik ook De 100 organiseren, een jongerencongres waarin we de belangrijkste 100 standpunten van JONGCD&V vastleggen. Vroeger draaide dat congres nog rond één thema, nu willen we het grotere plaatje bekijken. Zelf vind ik wonen een van de belangrijkste thema’s. Studentenkoten worden steeds duurder en het wordt bijna onmogelijk een huis te kopen, daar moeten we iets aan doen.”

Jongerenvoorzitter zijn is een fulltime job. Welke impact heeft dat op je andere mandaten?

“Momenteel ben ik bezig aan mijn opzegperiode als parlementair medewerker bij Vlaams Parlementslid Kurt Van Ryckeghem. Mijn functie als provinciaal jongerenvoorzitter moet ik logischerwijs opzijschuiven. Ik blijf wel lid van het partijbestuur, maar in een andere hoedanigheid.”

Veel andere jongerenvoorzitters zoals Viktor Rooseleer (N-VA), Tess Minnens (Open VLD) en Jaro Verberck (Vooruit) verdwenen na hun mandaat wat naar het achterplan. Hoe kijk je daarnaar?

“Het heeft geen zin om te vergelijken met anderen. Ik behoed me er wel voor dat het vaak van buitenaf mooier lijkt dan hoe het daadwerkelijk is. Het is zaak om je goed te laten omringen. De CD&V-ministers lieten me al weten dat ik bij hen terecht kan, maar ook mijn familie en vrienden zullen cruciaal zijn. Mijn twee jongere broers zijn mijn belangrijkste en vooral meest eerlijke raadgevers. Binnenkort zie ik de voorzitters van de andere jongerenpartijen, om kennis te maken.”

CD&V krijgt rake klappen in de peilingen. Is er wel een toekomst voor de christendemocratie?

“Op het moment dat het slecht gaat, moet je de rug rechten. Mocht ik er niet in geloven, had ik deze taak ook nooit opgenomen. Ik geloof rotsvast in de christendemocratie en de toekomst van onze partij. We hebben een fantastische casting aan ministers. Staatssecretaris Nicole de Moor levert goed werk op Asiel & Migratie. Minister Vincent Van Peteghem is bezig met broodnodige fiscale hervormingen, en ook minister Annelies Verlinden levert goed werk. Op het Vlaamse niveau onderneemt Hilde Crevits de nodige actie in de kinderdagverblijven en pakt Benjamin Dalle de kinderarmoedeproblematiek goed aan.”

Is de kritiek op de verschillende ministers dan niet terecht?

“Nee. We leveren echt goed werk. Het is ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. Nicole de Moor staat er bijvoorbeeld op Asiel & Migratie, een heel moeilijk departement, wat alleen voor. Het is verschrikkelijk dat mensen op straat slapen, maar dat is niet alleen haar fout. Ook Defensie speelt daarin een rol. Ze wordt te veel aan haar lot overgelaten. Er wordt te makkelijk gevit op CD&V. Zuhal Demir (N-VA) heeft er haar handelsmerk van gemaakt om agressief te communiceren: dat past niet bij ons. We mogen gerust trotser zijn op het werk dat we leveren en er wat meer mee uitpakken. We hebben de malchance dat we met zoveel verschillende partijen besturen.”

Je was dinsdag al meteen kritisch op Twitter over een opinie van HLN-journaliste Isolde Van Den Eynde. Vind je dat de media en de buitenwereld te streng zijn voor CD&V?

“De mindere resultaten zijn uiteraard geen fout van de media. Maar ik stel me soms wel wat vragen bij de berichtgeving. Open VLD heeft een van de slechtste peilingen ooit achter de rug, maar toch ligt de focus grotendeels op de resultaten van CD&V. De media moeten beseffen welke belangrijke rol ze spelen.”

De hoofdkantoren van CD&V liggen in Brussel. Word je pendelaar?

“Ik zal pendelen tussen Kortrijk en Brussel. Mijn man en ik kochten pas een huis in Kortrijk. Hij zou er niet mee kunnen lachen als ik nu zou beslissen om te verhuizen. (lacht). Bovendien is het ook een extra motivatie om de West-Vlaamse stem nog luider te doen klinken in de Wetstraat.”