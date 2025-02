Koksijde blijft thuisbasis voor NH90-heli’s van Defensie

Het staat nu zwart op wit in het kersverse federale regeerakkoord: de reddingshelikopters van Defensie blijven waar ze altijd zijn geweest: op de militaire basis van Koksijde. Tot grote tevredenheid van het lokale Koksijdse bestuur, dat daar altijd is voor blijven pleiten sinds Defensie in 2019 aankondigde dat de heli’s naar Oostende zouden verhuizen.

De toekomstplannen van de militaire basis in Koksijde zijn al jaar en dag het onderwerp van stevige discussie en onzekerheden. De enige echte zekerheid is nu alvast dat de NH90-heli’s in Koksijde hun stek behouden. Koksijds burgemeester Sander Loones bevestigt: “De brief die John Crombez (Vooruit-burgemeester van Oostende, red.) en ik samen hebben geschreven aan voormalig formateur en huidig premier Bart De Wever en aan voormalig defensieminister Ludivine Dedonder om de Search & Rescue-capaciteit niet naar Oostende over te brengen, maar in Koksijde te behouden, heeft zijn vruchten afgeworpen.”

“Wij zijn blij, en Oostende is blij, want er was over dat plan heel wat protest bij de inwoners van Raversijde over de geluidsoverlast die dit zou meebrengen! Het is duidelijk dat we door de krachten te bundelen en als provincie samen kunnen wegen op wat er in Brussel op de agenda staat. De komende jaren zullen er miljarden euro’s in Defensie worden geïnvesteerd, en van dat geld komt er heel wat naar West-Vlaanderen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het nog altijd mogelijk is dat het initiële Masterplan over de conversie van de militaire basis Koksijde volledig wordt gerealiseerd.”

“Met de beslissing dat Defensie de heli’s in eigen beheer in Koksijde zal houden, hebben we Defensie een beetje ‘geforceerd’ om een volgende stap te zetten. Ze kunnen eventueel de luchtmachtcapaciteit vergroten en uitbreiden met jachtvliegtuigen, en dan zouden ze de landingsbaan optimaal moeten benutten. Er is ook een optie om de landmachtcapaciteit te verhogen, en dan zou het bos uit het Masterplan niet alleen een recreatief pluspunt zijn, maar het zou ook een functie als oefenzone kunnen krijgen. In eerste instantie zou het behoud van de heli’s voor de tewerkstelling van enkele honderden militairen in Koksijde zorgen, bij uitbreiding van de landmachtcapaciteit zouden er dat nog veel meer zijn.”

Zoals gepland

Sander Loones maakt zich sterk dat alle gemeentelijke plannen gerelateerd aan de militaire basis kunnen doorgaan. “Met het behoud van de heli’s blijft een effectieve militaire invulling met operationele en duurzame aanwezigheid gegarandeerd. Die wordt best geconcentreerd op de Zuidzijde, onder de R. Vandammestraat. Dit betekent dat we als gemeente de erboven gelegen vrij gekomen Noordzijde kunnen aankopen. Wanneer de activiteiten van het Depot van Koksijde en van de Werf van Oostduinkerke kunnen verhuizen naar de Noordzijde, komt er ruimte vrij in het hartje van Koksijde-Dorp en in Oostduinkerke-Dorp om er projecten te realiseren rond betaalbaar wonen voor eigen inwoners.”

“Het planproces heeft al een grondig voorbereidend traject gelopen, en de omgevingsvergunning kan formeel worden aangevraagd. We kunnen ook de dynamiek voor overleg met Defensie wat opdrijven, zodat we eerder kunnen starten en al een gedeelte van het terrein kunnen verwerven, met name het stuk dat aansluit op de mobilhomeparking aan de Kerkstraat/Burgweg. Dat zouden we dan als tijdelijke evenementenweide kunnen gebruiken, en de toegang tot de landingsbaan biedt perspectief als nieuwe locatie voor de West Aviation Club (WAC).”