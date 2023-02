‘Kameraadschapsavond’ vervangt extreemrechts festival Frontnacht aan vooravond IJzerwake

De organisatie van IJzerwake pakt dit jaar uit met een kameraadschapsavond, voorafgaand op de IJzerwake van 27 augustus. De concrete invulling moet nog vorm krijgen, maar Frontnacht krijgt geen vervolg.

Er was vorig jaar veel te doen rond Frontnacht. Stad Ieper gaf eerst een vergunning voor het extreemrechtse festival, maar trok die later alsnog in. “Die commotie was onterecht, maar we weten uit welke hoek die komt”, vertelt organisator Wim De Wit. “Er komt geen nieuwe editie, maar we denken er aan om iets te doen voor de jeugd de avond voor de IJzerwake. De eerste folder die we ontwierpen kreeg als werktitel ‘kameraadschapsavond’. De voorbije jaren komen meer jongeren naar de IJzerwake en dat stemt ons tevreden. De jongeren stonden open voor een extra initiatief op maat van hun generatie en wij willen hen dat bieden. Of er een verklaring is voor die instroom van jongeren? Je merkt dat verenigingen zoals NSV en KVHV meer interesse tonen in de IJzerwake.”

26 en 27 augustus

“Een concrete uitwerking volgt, maar wellicht nemen we lezingen en een cantus op in ons programma dat op 26 augustus vanaf 18 uur zal doorgaan bij Steenstraete. Op 27 augustus is er dan vanaf 11 uur traditioneel de IJzerwake.”

Het is nu aan stad Ieper om te oordelen of hiervoor een vergunning verleend wordt.

Met het oog op nog meer linkse traantjes gaan we van start met de voorbereidingen van een nieuwe toffe IJzerwake! Houd de datum vrij, tot dan! #ijzerwake2023 #wegmetbelgique #vlaanderenonafhankelijk pic.twitter.com/A45vyt72eR — IJzerwake (@ijzerwake) February 7, 2023