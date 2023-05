John Crombez op 1 mei-viering in Oostende: “Blijf uit de zakken van de Oostendenaars”

Veel volk op de 1 mei-optocht maandagmorgen in de badstad. Met kandidaat-burgmeester en VOORUIT-lijsttrekker John Crombez voorop, trok de stoet zich op gang.

Omringd door zijn lokale madatarissen,zwaaiend naar sympathisanten langs het parcour van de optocht,liep ook een delegatie van het ACOD mee en de kopstukken van buurgemeenten Bredene, Gistel en Koekelare. De muziekvereniging De Melodie Makers zorgden voor een vrolijke noot aan het gebeuren.

Sneer naar beleidsmakers

Op het Sint-Petrus en Paulusplein, waar de optocht zich ontbond, hield Crombez een toespraak tot zijn rode kameraden. ‘Werk moet opnieuw lonen’ zei de kopman. ‘We zien vandaag dat mensen niet meer rondkomen op einde van de maand. De winkelkar vullen wordt onbetaalbaar en dit terwijl de winsten van de supermarktketens door het dak gaan. De minimumlonen moeten omhoog: 14 euro per uur daar gaat Vooruit voor’.

Hij had tevens een sneer naar de huidige lokale beleidsmakers die op applaus werd onthaald. ‘Ook in Oostende zou het bestuur er beter voor zorgen dat de politie beter verloond wordt in plaats van hen te dwingen om altijd maar meer boetes uit te schrijven en zo in de zakken zit van de Oostenaars om de gemeentekas te vullen’ zei een strijdvaardige kandidaat burgmeester.-(PM)