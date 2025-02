Jeroen Soete (Vooruit) volgt Oskar Seuntjens op als Commissievoorzitter Energie en Klimaat in De Kamer

Federaal Vooruit parlementslid Jeroen Soete (41) zal Oskar Seuntjens, die fractieleider werd, opvolgen als de nieuwe voorzitter van de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat in het federaal parlement. “Ik kijk ernaar uit om als Commissievoorzitter mee het verschil te kunnen maken”, reageert Soete.

“Jeroen is de juiste man op de juiste plaats”, aldus kersvers Fractieleider Seuntjens. “Hij was eerder al adviseur klimaat en energie in West-Vlaanderen, waar hij een jarenlange strijd voerde voor betaalbare energie via de organisatie van groepsaankopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jeroen als Commissievoorzitter die strijd voor betaalbare energie onvermoeibaar zal verderzetten, in samenwerking met de andere fracties.”

“Betaalbare, duurzame energie”

“Als jonge vader ben ik me maar al te goed bewust van het belang van dit thema”, reageert Soete. “Ik kijk ernaar uit om als Commissievoorzitter mee het verschil te kunnen maken. Tijdens de energiecrisis ijverden we met Vooruit voor een verlaging van de btw op energie naar 6%, en die kwam er. Ook vandaag, in de huidige geopolitieke context, blijft betaalbare, duurzame en zekere energie een topprioriteit. Ik zal me daar keihard voor inzetten als commissievoorzitter.”

De eerste commissie van de nieuwe voorzitter is er al meteen één die kan tellen. Met een hoorzitting over de toename van de kosten van het energie-eiland Prinses Elisabeth, waarbij Elia, Febeliec en de CREG aan het woord komen. Een dossier dat de afgelopen weken al voor flink wat opschudding zorgde.