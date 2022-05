Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem wil samen met Nadia Naji covoorzitter worden bij Groen

Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem stapt samen met Nadia Naji uit Molenbeek in de voorzittersrace bij Groen. Opvallend, ze doen dat niet als kandidaat-voorzitter en kandidaat-ondervoorzitter, maar als kandidaten voor het covoorzitterschap. Het duo stapt daarmee af van het model dat Groen tot vandaag hanteert en wil het voorbeeld van de Franstalige groenen van Ecolo overnemen.

De voorbije dagen slonk het lijstje met mogelijke opvolgers voor Meyrem Almaci bij Groen zienderogen. Mogelijke kandidaat-voorzitters als Björn Rzoska, Wouter De Vriendt en Bogdan Vanden Berghe haakten één voor één af.

Een andere naam die de voorbije weken vaak passeerde, was die van Jeremie Vaneeckhout, de 36-jarige Vlaams volksvertegenwoordiger die in het verleden (2014-2019) nog ondervoorzitter was van de partij onder het voorzitterschap van Meyrem Almaci.

Vaneeckhout stapt nu in de race, maar doet dat uitdrukkelijk samen met Nadia Naji, een 30-jarige kabinetsmedwerkster van Brussels minister Elke Van den Brandt.

Tijd voor vernieuwing

Het duo wil breken met het huidige model van voorzitter-ondervoorzitter bij Groen en opteert voor een systeem van gedeeld voorzitterschap zoals bij Die Grünen in Duitsland en de Franstalige groenen van Ecolo in ons land.

“Het is tijd voor vernieuwing aan de top”, klinkt het. “Dat geeft ons ook de kans om als complementair duo de diversiteit aan de top bij Groen te versterken, en de politiek in het algemeen meer kleur te geven”, stellen Naji en Vaneeckhout bij hun aankondiging.

Naji en Vaneeckhout willen Groen een nieuwe boost geven. “Groen staat er sterker voor dan ooit, met tal van lokale bestuursdeelnames, meer gemeenteraadsleden dan ooit en drie daadkrachtige ministers. Bovendien is de positie van Groen als links-progressieve partij uniek in het partijlandschap. Toch is het groene zelfvertrouwen fors gezakt. We willen dat keren”, zeggen Naji en Vaneeckhout.

Complementair

Het duo Naji-Vaneeckhout is het eerste dat in de voorzittersrace stapt. Ze willen zich de komende weken aan de leden voorstellen als ‘fris, authentiek en complementair’. “Er is nood aan een frisse wind, een scherper, complexloos profiel, een nieuwe generatie, om Groen opnieuw in topvorm te krijgen”, klinkt het.

Vaneeckhout woont in het landelijke Anzegem, Naji in het stedelijke Molenbeek. “Complementaire profielen”, zeggen ze zelf, “die tonen dat groene waarden en een progressief wereldbeeld gedeeld worden van Anzegem tot Molenbeek.”

Kandidatenduo’s moeten zich melden tegen dinsdag 17 uur. De opvolger van Almaci wordt finaal op 11 juni gekozen.