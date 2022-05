Jenna Bouve (32) met Veurnse roots kandidaat om co-voorzitter van Groen te worden

Vier duo’s willen Meyrem Almaci opvolgen als co-voorzitters van Groen. Naast Anzegemnaar Jeremy Vaneeckhout is er nog een kandidaat met West-Vlaamse roots. De Gentse Jenna Bouve (32) is immers geboren en getogen in Veurne. “We willen radicaal zijn”, zegt Jenna, die eerder dit jaar getuigde als transvrouw in het VRT-programma Taboe.

Jenna Bouve (32) is geboren en getogen in Veurne, waar ze in het College haar middelbaar deed. Nu woont ze echter in Gent en werkt ze in Brussel op het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Ze vormt een kandidaat-voorzittersduo met Jad Zeitouni (29), een rechtenstudent die werkt op het kabinet van federaal Groen-minister Petra De Sutter.

“Ik stel me kandidaat voor het co-voorzitterschap om omdat ik het juiste debat wil voeren bij Groen”, vertelt Jenna Bouve. “De juiste vragen moeten nu beantwoord worden en de juiste zaken moeten we nu bespreken. Ik denk dat we een bepaalde analyse moeten maken van de partij, hoe wij werken en hoe de partij intern georganiseerd wordt, en tegelijkertijd hoe we naar buiten komen. In eerste instantie dacht ik daarbij niet meteen aan mezelf, maar ik zag eigenlijk niemand anders opstaan. Dan is het idee gegroeid met Jad, die exact hetzelfde dacht. We zijn beginnen schrijven, in eerste instantie aan een soort manifest. Dat is dan de basistekst geworden van wat later nog gaan presenteren als ons programma.”

24 uur

Toch moest Jenna even nadenken voor ze de sprong zou wagen. “Ik heb er 24 uur over nagedacht en zei toen: waarom zijn wij niet de wild card die dingen op de agenda zet. In de partij zit een grote groep mensen die bij Groen hoort, maar die zich niet helemaal herkent in wat de partijgezichten zijn en vertellen. Ik denk dat wat we verdedigen als politieke standpunten, we ook zelf moeten doen als partij. Op dit moment doen we het minder goed in de peilingen en ik denk dat dit ook ligt aan het feit dat mensen niet helder zien wat Groen zelf verdedigt”, aldus Jenna.

“Wij willen radicaal zijn”, vervolgt Jenna. “Radicaal is een sterk woord, maar met radicaal bedoel ik dat wij Groen zijn. Punt uit. Er is een bepaalde dynamiek in de politiek op dit moment die meer draait rond sensatie en bullebakkerij. Dat past niet bij hoe ik Groen zie. Groen is een partij die gaat voor constructief gesprek en ik vind dat we op dat spoor moeten blijven. Op dit moment gaan we te veel mee in het discours van andere politieke partijen.”

Weinig ervaring

In 2019 stond Jenna op de tiende plaats op de Oost-Vlaamse lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Ze raakte toen niet verkozen. Veel politieke adelbrieven kan ze dus niet voorleggen. “Jad en ik zijn twee atypische mensen. Vandaar dat we vanuit het niets een paar stappen hoger zetten dan wat andere mensen misschien vinden dat we zouden moeten zetten. Maar het is het principe in is dat ieder lid zich kandidaat kan stellen voor het voorzitterschap. Jad en ik tonen aan dat dit geen loze woorden zijn.”

Hoewel ze beiden redelijk onbekend zijn, denkt Jenna dat ze niet helemaal kansloos zijn. “We staan tegen twee (ondertussen drie, red.) andere sterke duo’s staan. Met parlementairen erin, terwijl wij de bewuste keuze maken om geen parlementariërs naar voren te schuiven. Als we een verhaal brengen van wie we zijn en dat concreet doen, dat denk ik dat heel veel mensen daar aansluiting zouden kunnen bij vinden. En dan lijkt het me niet onlogisch dat we toch een aanzienlijk deel van de partij kunnen aanspreken. Misschien zouden we wel eens kunnen verrassen.”

Trouwe kijkers van het VRT-programma Taboe met Philippe Geubbels zullen Jenna Bouve misschien herkennen, want begin februari getuigde ze in het programma over haar pas afgeronde transitie tot van man naar vrouw. Ze zet zich ook in voor de rechten van trans, intersekse en non-binaire personen.