Jean-Marie Dedecker steunt piste met Open VLD voor federale formatie: “Ik zal me loyaal opstellen”

Als het van onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker afhangt, moet er snel een regering worden gevormd met Open VLD. Die zou maar een krappe meerderheid hebben, maar Dedecker belooft dat hij zich loyaal zal opstellen eens het zover komt.

Bart De Wever bood maandag zijn ontslag aan bij de koning als formateur. De koning houdt zijn beslissing nog een week in beraad. De Wever deed dat nadat Vooruit opnieuw neen had gezegd tegen zijn supernota als basis voor verdere onderhandelingen. Daardoor komt nu Open VLD in beeld als eventuele coalitiepartner van N-VA, CD&V, MR en Les Engagés. Alleen zou die constellatie maar 76 van de 150 zetels hebben in de Kamer, en dus ook afhangen van Dedecker. Die was lijsttrekker van N-VA, maar zetelt als onafhankelijke.

Voor Dedecker is het duidelijk dat de piste met Vooruit een doodlopend spoor is en moet er dus worden ingezet op een coalitie met Open VLD. “Een kleine meerderheid is ook een meerderheid”, zei hij donderdag bij Villa Politica. “We zitten met een budgettaire crisis. Zoals met corona moeten we een noodregering maken, noem het een voorlopig bewind, om een budgettaire crisis af te wentelen.” Dedecker is op zich geen voorstander van volmachten, maar als die nodig zijn om de budgettaire crisis aan te pakken kan het wel voor hem.

Dedecker maakt ook duidelijk dat hij niet de dwarsligger zal spelen waar sommigen voor vrezen. “Ik denk dat mijn invloed overdreven wordt. We zijn met 76 (in die potentiële meerderheid, red.) en dan moet ook de oppositie volledig aanwezig zijn”, reageert de West-Vlaming. “Ik ben loyaal als mens. Als ik bijvoorbeeld socio-economisch mijn steun uitspreek, dan steun ik à fond.”