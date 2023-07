Jean-Marie Dedecker overweegt terugkeer naar nationale politiek: “Jonge mensen zijn de traditionele partijen kotsbeu”

Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker voert al enkele maanden gesprekken om in 2024 weer deel te nemen aan de federale verkiezingen. Of het met LDD zal zijn is nog maar de vraag.

Op zijn 71-jarige leeftijd overweegt Jean-Marie Dedecker nog niet met pensioen te gaan. “Recent ben ik benaderd door jonge mensen die de politiek moe zijn, die hun vertrouwen hebben verloren en die op zoek zijn naar een nieuw perspectief. Ze zien in mij een boegbeeld, iemand die kan dienen als een buffer tegen het Vlaams Belang”, luidt het. “De politiek heeft ons allemaal teleurgesteld. We hebben het vertrouwen verloren in traditionele partijen en de politieke spelletjes die zij spelen. Voornamelijk de jongeren zijn de politiek brakende moe.”

“We hebben het vertrouwen verloren in traditionele partijen en de politieke spelletjes die zij spelen”

Volgens Dedecker is de liberale partij op sterven na dood en verkeert Open VLD in een staat van ontbinding. Hij merkt op dat de partij de afgelopen jaren moeite heeft gehad om een heldere identiteit en een overtuigende boodschap te formuleren.

“Dit verzoek van de jonge generatie heeft me wel geraakt en het doet me nadenken over mijn laatste daad van engagement voor onze gemeenschap. Niet alleen ikzelf, maar ook mijn zoon Dimitri voelt de drang om op te komen. Sowieso zal hij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nieuwpoort. Hij dringt aan om samen een stem te geven aan de jongeren die zich niet gehoord voelen.”

Bang van… echtgenote

Natuurlijk zijn er angsten die moeten worden overwonnen. “De grootste hindernis is mijn echtgenote. Ik heb, om het maar eerlijk te zeggen, castratieangst. Als Christine van mijn plannen hoort, vrees ik het ergste”, grapt Jean-Marie. Stemmenkanon Jean-Marie Dedecker werd in 2019 verkozen in de Kamer. Officieel is hij onafhankelijk, maar hij haalde wel zijn zetel op een N-VA-lijst.

“Ik sta voor een belangrijke beslissing en ik zie drie mogelijke paden voor me. Ten eerste kan ik ervoor kiezen om opnieuw samen te werken met de N-VA. Een andere optie is om nieuw leven in te blazen aan Lijst Dedecker. Tot slot is er ook de mogelijkheid om een volledig nieuwe partij op te richten, die beter aansluit bij de behoeften en visie van de jongere generatie”, aldus Jean-Marie. “Deze beslissing vergt tijd en grondige overweging, en ik zal pas na de zomer een definitieve keuze maken.”