Izegems Kamerlid Nathalie Dewulf kondigt vertrek uit nationale politiek aan: “Het ‘Emsiekensie’-voorval ligt mee aan de basis van deze beslissing”

Kamerlid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang) neemt afscheid van de nationale politiek na de verkiezingen van 2024. Ze zal volgend jaar dan ook niet meer opkomen op een nationale lijst. “Het hele Emsiekensie-voorval ligt mee aan de basis van deze beslissing”, zegt ze.

“Ik heb mij deze legislatuur keihard ingezet en zal dat ook blijven doen, alleen zal het niet meer vanuit de Kamer zijn”, zegt Dewulf. “Ik heb me nooit echt goed gevoeld in de schijnwerpers. Maar mijn geloof in het Vlaams Belang blijft. Ik zal me dan ook professioneel blijven inzetten binnen de partijstructuren. Enkel met onze partij aan het roer kunnen we de Vlamingen het degelijke en rechtse beleid geven dat ze verdienen.”

‘Emsiekensie’

In mei ging een videofragment van Nathalie Dewulfs tussenkomst in een parlementaire hoorzitting rond het bpost-schandaal nog viraal. Daar had de Izegemse het over de rol van het consultancybedrijf McKinsey, maar sprak die als Emsiekensie uit. “Dat voorval ligt deels mee aan de basis van mijn beslissing, ja”, geeft ze toe. “Het hoongelach heeft me toen persoonlijk erg geraakt. Ik had een tot in de puntjes voorbereid dossier en wist heel goed waar ik over sprak, maar de focus ging volledig naar die verkeerde uitspraak. Dat heeft me geraakt.”

Dewulf omschrijft de nationale politiek als een keiharde wereld. “We zoomen steeds meer op details in, terwijl de essentie verloren gaat. Daar heb ik het lastig mee. Ik zal me achter de schermen wel blijven inzetten voor de partij en wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 ook opkomen. Maar me op nationaal niveau verkiesbaar stellen, is definitief verleden tijd.”

Teamleider bij bpost

Nahalie Dewulf sloot zich in 2012 aan bij het Vlaams Belang. In 2018 werd ze de eerste keer verkozen als gemeenteraadslid in het West-Vlaamse Izegem. In 2019 werd ze ook verkozen in de Kamer. Daardoor zag ze zich genoodzaakt haar job als teamleider bij bpost op te zeggen om zich volop in te kunnen zetten als Kamerlid.

“De afgelopen vijf jaar zijn een rollercoaster geweest”, zegt ze. “Het waren uitzonderlijke boeiende jaren waarin ik me heb kunnen inzetten voor onze mensen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn achtergrond bij bpost daarbij een enorme meerwaarde was.”

Passie

“Ik blijf er rotsvast van overtuigd dat enkel met het Vlaams Belang aan het roer de Vlamingen het degelijke en rechtse beleid kunnen krijgen dat ze verdienen. Maar in de schijnwerpers staan, is nooit mijn ding geweest”, vervolgt Dewulf. “Ik heb mijn job met een enorme passie gedaan, maar er nog een legislatuur bij doen is niet aan mij besteed. Ik zal me blijven inzetten voor onze mensen, maar op een andere manier.”

“Ik wil al mijn kiezers in West-Vlaanderen nadrukkelijk bedanken voor hun steun en vertrouwen. Ze mogen alleszins zeker zijn: mijn engagement voor het Vlaams Belang blijf ik behouden. Ik blijf er rotsvast van overtuigd dat enkel met het Vlaams Belang aan het roer de Vlamingen het degelijke en rechtse beleid kunnen krijgen dat ze verdienen.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken respecteert de beslissing van Dewulf om een stap opzij te zetten volgend jaar. “Ik heb Nathalie leren kennen als een erg gedreven en sympathieke vrouw”, aldus Van Grieken. “Maar natuurlijk respecteer ik haar beslissing om niet meer op te komen. Onze paden zullen elkaar alleszins blijven kruisen binnen de partij.”