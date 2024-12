Het wonderjaar van viceminister-president Melissa Depraetere: “Het was meer dan hectisch”

Het nieuws van het jaar 2024 in Harelbeke? Dat is voor veel Harelbekenaren de doorbraak van Melissa Depraetere (32), die het dit jaar tot viceminister-president in de Vlaamse regering schopte. In Harelbeke legde ze de eed af als gemeenteraadslid, en ze is van plan om mee oppositie te voeren in haar thuisgemeente.

Na enkele tientallen rondvragen op de donderdagmarkt in Harelbeke is het duidelijk: bij ‘het nieuws van het jaar in Harelbeke’ denken veel inwoners aan Melissa Depraetere. “Het stond in de sterren geschreven dat ze minister ging worden”, formuleerde iemand het. Op twee volgt de politieke aardverschuiving bij de voorbije verkiezingen en op drie het sterrenregister en de sterrenweide voor stilgeboren kinderen.

Lijnen uitzetten

Melissa Depraetere maakte haar debuut als groentje in de OCMW-raad van Harelbeke in 2014. “Ik zei toen dat ik mensen wilde helpen en dat zal ik de komende vijf jaar doen”, klonk het destijds. Tien jaar later is ze viceminister-president in de Vlaamse regering. Het voorbije jaar was hectisch: er waren twee verkiezingscampagnes, gevolgd door zware onderhandelingen, ze was interim-voorzitter van Vooruit in een woelige periode voor de partij, ze werd Vlaams viceminister-president, legde de eed af als gemeenteraadslid. En er was ook nog haar deelname aan De Slimste Mens Ter Wereld. “Het was een intensief jaar, maar ik zal mij ook inzetten voor de Harelbekenaar. Ik had graag de lijnen helpen uitzetten, maar dit zal nu vanuit de oppositie zijn”, zei ze na 13 oktober.

We konden haar net voor de feestdagen nog even strikken en blikken samen terug op de voorbije drukke maanden. “Ik was net Vlaams minister toen de lokale campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op gang kwam. Dat was een moeilijke combinatie. In juni kreeg ik ongelofelijk veel steun vanuit Harelbeke, we haalden er met Vooruit een ongezien resultaat. Mensen hadden op mij gestemd omdat ze vonden dat ik een rol moest blijven opnemen in Brussel en dat heb ik gedaan. Met de Vlaamse regering investeren we massaal in het welzijn en de koopkracht van de mensen: van meer betaalbare plaatsen in de kinderopvang tot het goedkoper maken van de aankoop van een woning door de registratierechten te verlagen. Tijdens de campagne in Harelbeke voelde ik dat mensen nood hadden aan vernieuwing, maar ik kon hen die nu niet geven. Ik was niet bereid daarover te liegen of te doen alsof ik mijn opdracht in Brussel zou laten staan, daarvoor hadden de mensen uit Harelbeke ook nét gestemd”, vertelt Melissa.

Lange dagen

Veel vrije tijd had Melissa niet het voorbije jaar. “Het voorbije jaar was er geen tijd voor hobby’s, en amper vrije tijd met vrienden en familie. Ook de opstart van een kabinet als nieuwe minister neemt veel tijd in beslag, en ik wou er natuurlijk ook meteen invliegen. Nu alles in zijn plooi valt, is er weer wat meer ruimte voor andere dingen. Ik ging het voorbije weekend bijvoorbeeld op bezoek bij mijn schoonmama die in Durbuy woont, dat was al veel te lang geleden. En op zondag kan je mij in De Gavers vinden: dan ga ik daar lopen.”

“Het zijn lange dagen, want vaak vertrek ik om 6 uur en ben ik rond 22 uur weer thuis. Ook in het weekend zijn er veel ‘verplichtingen’, al vind ik dat niet het juiste woord. Net die afspraken zorgen ervoor dat ik heel veel fijne mensen mag ontmoeten en op mooie plekken kom. Het is dus druk, maar ik zou het ook niet anders willen. Als kind deed ik het ook al zo: na schooltijd alles vol plannen met vrienden, hobby’s, vakantiejobs en weekendwerk. Het enige wat ik mis is meer tijd voor vrienden en familie, dat is een werkpunt voor het nieuwe jaar.”

Supermarkt

“Of ik Stasegem ooit zou verlaten? Ik woon hier al mijn hele leven en wil hier ook absoluut blijven wonen. Ik groeide op de Keizershoek op en herinner mij dat ik als kind Stasegemdorp de mooiste straat van Harelbeke vond. Daar woon ik nu, fantastisch toch? Vrienden en familie houden mij hier, maar ik hou ook gewoon heel erg van de combinatie. Werken in een drukke grote stad als Brussel, thuiskomen in Harelbeke. Alles is ook dichtbij: na een lange dag gaan we vaak nog wandelen in De Gavers, maar ook het station richting Brussel is vlakbij. Waar ik het meest van geniet is het dorpsgevoel: de bakker en krantenwinkel in dezelfde straat, je buren kennen,… In Brussel kennen ze dat niet op die manier.”

“Ik kan hier ook nog met een gerust hart buiten komen. Meestal kom je mij lopend of wandelend tegen, maar ik ga ook graag naar Harelbeekse evenementen of horeca, van het MAF-festival tot een koffietje bij Bar Valeir. Mensen komen dan heel vriendelijk een praatje slaan, ik vind dat altijd fijn. Het enige wat ik tegenwoordig wat minder doe is naar de supermarkt gaan. Als het snel moet gaan, wordt mijn man gek van al mijn gebabbel”, lacht Melissa.

