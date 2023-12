Hackers plaatsen porno op website van Vlaams parlementslid Maxim Veys: “Ik raad andere verkiezingskandidaten aan om waakzaam te zijn”

Vlaams parlementslid Maxim Veys (Vooruit) uit Kortrijk is het slachtoffer geworden van Russische hackers. Zij namen de domeinnaam van zijn persoonlijke website over en stuurden bezoekers door naar expliciete pornosites. De politicus moest 250 euro betalen om de website terug in handen te krijgen.

Maandag 11 december kreeg Maxim Veys (Vooruit), Vlaams parlementslid uit Kortrijk, het bericht dat er iets aan de hand was met zijn website. Zijn domeinnaam – maximveys.be – stuurde alle webbezoekers plots door naar allerhande pornografische websites, in plaats van naar zijn persoonspagina op de website van Vooruit. Het werk van Russische hackers, zo blijkt.

Maxim contacteerde meteen het bedrijf dat zijn website beheert, DNS Belgium. “In maart verliep de licentie op mijn domeinnaam, die ik dus moest verlengen. Die mail heb ik blijkbaar over het hoofd gezien. De ideale kans voor hackers om in juni mijn domeinnaam op te kopen en hun gang mee te gaan”, legt de Kortrijkse politicus uit. Met de informatie van DNS Belgium kon Maxims advocaat achterhalen dat het Russische hackers – met een postadres in Noorwegen – waren die zijn site in handen hadden gekregen.

Pornosites

Wie doorgaans naar www.maximveys.be surft, wordt meteen doorverwezen naar de persoonspagina van Maxim op de officiële website van de partij Vooruit. De hackers zorgden er echter voor dat de websitebezoekers enkele dagen lang naar allerlei pornografische en seksgerelateerde websites werden doorgestuurd in de plaats. Bij elk bezoek werd er een andere website getoond. “Er werd 250 euro gevraagd om mijn domeinnaam weer vrij te geven. Ik heb die som betaald, en met behulp van een bevriend IT’er Chesney Nyffels van de gelijknamige computerwinkel uit Izegem kon ik mijn website tijdelijk offline halen, tot de overdracht voltooid was en ik weer eigenaar was van mijn eigen domeinnaam”, aldus Veys. Intussen is het klusje geklaard en staat de website weer online.

“De verkiezingen komen eraan, ik wou vooral snel handelen”

Of hij niet beter via juridische weg het problemen had opgelost in plaats van toe te geven en te betalen, om hackers geen zelfvertrouwen te geven dat ze dit trucje bij nog veel meer publieke personen kunnen uitproberen? “Misschien wel, maar ik heb ervoor gekozen om alles zo snel mogelijk af te handelen. De verkiezingen komen eraan, het is belangrijk dat mensen op mijn kanaal terecht kunnen om te weten waar ik voor sta. Ik heb de juridische piste overwogen hoor, maar dat zou een lang proces geweest zijn. Dit is trouwens allesbehalve een nieuwe praktijk, de IT’er vertelde mij dat het vaak zelfs over veel hogere bedragen gaat, afhankelijk van het profiel van de persoon die ze hacken.”

Fake news

De volksvertegenwoordiger richt wel een oproep naar andere politici én de kiezers in aanloop van de verkiezingen in 2024: “Aan andere kandidaten: wees waakzaam. Zorg dat je digitale kanalen goed beschermd worden. Het zijn praktijken waar structureel rekening mee moeten beginnen houden. Daarom ook de boodschap naar de bevolking toe: geloof niet zomaar alles wat je op het internet en sociale media leest. Het is tegenwoordig heel gemakkelijk om valse informatie over mensen of gebeurtenissen te verspreiden. Wees ontzettend kritisch, en haal je informatie uit kranten of radio-uitzendingen.”