Groen verbreedt politieke speerpunten en geeft logo extra kleur

Groen breidt zijn politieke speerpunten uit. Behalve natuur, milieu en klimaat legt de partij haar focus voortaan ook meer dan voordien op gezondheid, welzijn en de strijd tegen ongelijkheid. Covoorzitters Nadia Naji en Anzegemnaar Jeremie Vaneeckhout maakten het nieuws vrijdag bekend tijdens Refresh, de bijeenkomst waarop Groen het politieke jaar op gang trekt. De koerswijziging gaat gepaard met een nieuw partijlogo.

Voor Naji en Vaneeckhout zijn de thema’s onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als het misloopt met het klimaat en milieu, geldt dat ook voor ons welzijn en worden de meest kwetsbaren eerst getroffen, redeneren ze. “De klassieke groene thema’s blijven een belangrijke plaats innemen, maar Groen is meer dan groen. Dat zullen we vanaf vandaag nog sterker benadrukken met een nieuw, kleurrijk logo en met onze inhoudelijke ideeën.”

De voorbije droge en hete zomer geldt voor het duo als de zoveelste wake-up call dat de klimaatcrisis er hier en nu is, en hij bevestigt dus ook dat de klassieke groene thema’s de komende jaren onverminderd een belangrijke plaats zullen innemen. Daarbij komt dus nog meer dan vroeger het welzijn en de gezondheid van mensen bovenop, met een correcte verloning van het ondersteunend personeel.

Ook de strijd tegen ongelijkheid krijgt een meer prominente plaats. “De ongelijkheid in de samenleving groeit. De rijken worden rijker, terwijl anderen hun kinderen met lege brooddozen naar school moeten sturen. Ook de rechten van verschillende minderheidsgroepen en onze democratie staan onder druk”, benadrukt Naji. “Daarom zetten we de strijd tegen alle vormen van ongelijkheid – denk aan kinderarmoede, maar ook racisme, genderongelijkheid en discriminatie van holebi’s – ondubbelzinnig voort.”

De partij wil ook het onderscheid maken met andere partijen door te onderstrepen dat Groen wèl vertrekt vanuit het idee dat de meeste mensen deugen. “We zijn ervan overtuigd dat je met het aanreiken van ladders meer bereikt dan met het verhogen van drempels”, aldus Naji. Vaneeckhout trekt de redenering door naar de inzet voor het klimaat. Het is volgens hem de rol van de politiek om de ecologische keuze ook de logische keuze te maken. “Je steentje bijdragen, zelfs als je dat wil, is niet altijd gemakkelijk. Wij willen dat omkeren. Door aanmoediging wanneer het kan en met moedig beleid wanneer het nodig is”, luidt het.

De nieuwe focus van de partij gaat gepaard met onder meer een interne reorganisatie en met een opfrissing van de huisstijl en het logo van Groen. De partij koos voor een logo dat uit meerdere kleuren bestaat dan alleen groen. “Groen is meer dan groen. Groen wordt breder, meer open, omvangrijker, diverser, … Kortom: kleurrijker”, besluit het voorzittersduo.

