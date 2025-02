Gouverneur Decaluwé reageert teleurgesteld op het gebrek aan West-Vlamingen in de federale regering: “Ik ga mijn stem zeker laten weerklinken”

De provincie West-Vlaanderen is de opvallende afwezige in de nieuwe federale regering onder leiding van premier Bart De Wever (N-VA). De afgelopen jaren zat er telkens minstens een minister bij uit onze provincie, maar nu blijkt dat niet zo te zijn. Gouverneur Carl Decaluwé reageert teleurgesteld. “Het is zeer spijtig, want onze provincie heeft een aantal zeer specifieke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, zoals de problematiek van de transmigratie en het massatoerisme aan de kust. Als het nodig is, zal ik mijn stem laten weerklinken.”

België heeft eindelijk een nieuwe federale regering, maar daarin is onze provincie een opvallende afwezige. Iets wat gouverneur Carl Decaluwé diep teleurstelt. “De afgelopen jaren was er toch altijd minstens één West-Vlaming tussen de federale ministers en nu ontbreekt dat heel opvallend. Dat is een spijtige zaak, want het is altijd handig om iemand van provincie in de regering te hebben. We zijn met 1,1 miljoen West-Vlamingen. Nu is zo’n 10 procent van de Belgische bevolking niet vertegenwoordig door de nieuwe ministers.”

“Zo’n 10 procent van de Belgische bevolking is niet vertegenwoordigd door de nieuwe ministers nu er geen West-Vlaming bij zit”

“We liggen al op de rand van het land en nu worden we nog meer aan de kant gelaten. Het is ook gevaarlijk als de politiek zich concentreert in andere provincies. Zo wordt er al jaren heel sterk ingezet op de drugsproblematiek in Antwerpen, maar er zijn nog voldoende andere plaatsen, waar drugs een probleem vormt. Ook in West-Vlaanderen moeten we daarvoor op de uitkijk staan en dus moeten er ook budgetten onze richting uitkomen om dergelijke zaken aan te pakken.”

Specifieke uitdagingen

Maar naast de algemene problematieken krijgt onze provincie krijgt een heel aantal specifieke uitdagingen voor de kiezen. “Zo speelt transmigratie een best grote rol in West-Vlaanderen”, gaat Decaluwé verder. “Dankzij onze inzet hebben we de cijfers in de afgelopen jaren de goede kant op kunnen sturen. Als het gaat over transmigratie is het beter om preventief te werk te gaan dan erna in te grijpen. Dus ik hoop dat we daar met de betrokken ministers op eenzelfde lijn kunnen staan en goed kunnen samenwerken.”

“Er is geen enkele andere locatie waar Belgen zo massaal naar toe trekken als de kust en dat heeft gevolgen voor de dienstverlening”

“Ook de zee brengt uitdagingen met zich mee. Enerzijds hebben we daar bescherming nodig en moet dit verder bekeken worden met defensie. Maar anderzijds heeft de kust een speciale dynamiek op vlak van toerisme. Onze kustlijn is dé toeristische locatie bij uitstek in België. Er is geen enkele andere locatie waar Belgen zo massaal naar toe trekken en dat heeft gevolgen als het gaat over de dienstverlening, zoals politie aan de kust.”

“Ik hoop binnenkort al even te kunnen spreken met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Hopelijk kunnen we goed samenwerken met de regering en nemen zij onze belangen ter harte. Hoe dan ook zullen we als provincie blijven aandringen tot we gehoord worden en als het nodig is, dan zal ik mijn stem laten weerklinken in bepaalde dossiers”, besluit Decaluwé.