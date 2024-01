Gino Dumon en Tahira Malik op verkiezingslijsten Vooruit: “Als steun voor de partij”

Alvast twee Oudenburgenaars zijn kandidaat voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 9 juni. Gino Dumon krijgt de elfde plaats op de Vlaamse lijst van Vooruit en Tahira Malik staat straks op de zesde plek bij de opvolgers van de federale Vooruit-lijst.

Gino Dumon (48) woont in de Bekestraat met dochter Shirley. Hij werkt al 27 jaar als arbeider voor het chemisch bedrijf Proviron in Oostende en is sedert 2019 schepen.

“Ik begon in 1994 te werken op mijn 18de. Enkele jaren later werd ik vakbondsmilitant bij het ABVV waar ik verkozen werd in het comité en de ondernemingsraad van chemisch bedrijf Proviron. Jarenlang hebben we onderhandeld voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf. In 2012 zette ik de stap naar de politiek via de toenmalige SP.A. Ik werd kort daarna voorzitter van de gemeenteraad”, schetst Gino zijn politiek engagement.

“In 2018 kreeg ik de kans om schepen te worden. Een uitvoerend mandaat waar je veel kan doen voor de mensen”, zegt Gino Dumon. “Het goede lokale werk wordt nu beloond met een elfde plaats op de lijst Vooruit voor het Vlaams Parlement en daar ben ik trots op”, besluit Gino Dumon.

Partijgenoot Tahira Malik (42) woont in de Schoolstraat. Ze is de mama van twee tieners, Yasin en Noor, en de partner van Kenneth Bostoen.

“Ik ben van opleiding maatschappelijk assistent en werk als recruter bij I-Mens”, vertelt Tahira Malik.

Ze is al meerdere jaren actief bij de socialistische partij en volgde in 2020 Ulrike Vanhessche op als onder meer schepen van Financiën en Begroting. Nu is Tahira door haar partij Vooruit gevraagd om een plek op de federale lijst te bekleden.

Aangenaam verrast

“Ik word zesde opvolger. Toen men me vroeg, heb ik dat toch even moeten laten bezinken, want 2024 wordt een gigantisch druk jaar met ook de gemeenteraadsverkiezingen die we moeten voorbereiden”, vertelt Tahira. “Toch heb ik ja gezegd. Ik zie het als erkenning voor het jarenlange werk voor de partij. Ik was echt aangenaam verrast door de vraag en ben geflatteerd. Maar ik ben niet naïef: dit is geen verkiesbare plaats, maar ik zie het als steun voor Vooruit en zal mijn best doen om een goed resultaat te behalen”, besluit Tahira Malik, die wellicht op de tweede plaats zal staan voor de gemeenteraadsverkiezingen.