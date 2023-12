Felix De Clerck voorlopig enige Kortrijkzaan op verkiesbare plek bij CD&V

Felix De Clerck, communicatiedirecteur bij CD&V, is de enige Kortrijkzaan die voorlopig een rechtstreeks verkiesbare plek wist te bemachtigen bij de christendemocraten voor de Vlaamse en federale verkiezingen van juni volgend jaar. De Clerck, zoon van oud-burgemeester Stefaan, bekleedt de vierde plek op de Kamerlijst. De enige andere Kortrijkzaan is Sien Vandevelde. Het kersverse Kortrijks gemeenteraadslid krijgt, ondanks haar nationale functie als jongerenvoorzitter van CD&V, een rol als tweede opvolger voor de Vlaamse lijst toebedeeld.

Sinds 2019 zetelt er geen enkele Kortrijkse CD&V’er in het Vlaamse of federale parlement. Dat was de eerste keer sinds 1947 (!). Om daar verandering in te brengen rust voorlopig alle hoop bij de Kortrijkse CD&V-fractie op de schouders van Felix De Clerck. Bij de vorige verkiezingen raakte hij niet verkozen in het Vlaams Parlement als lijstduwer, nu probeert hij het federaal parlement binnen te raken vanop een vierde plaats.

Europese lijst dan maar?

Gemeenteraadslid Roel Deseyn valt momenteel nergens te bespeuren. De advocaat heeft nochtans al 15 jaar ervaring in het parlement en gold als de fiscaliteitsspecialist bij de christendemocraten. Deseyn raakte in 2019 niet verkozen en liet zich nadien kritisch uit over de partij. Hij hekelde vooral de slechte plekken voor de Kortrijkse CD&V’ers. “De Kortrijkse kandidaten zijn vernederd bij de lijstvorming”, klonk het toen. Die uitspraak bracht alvast weinig zoden aan de dijk. De komende weken worden de lijsten nog verder aangevuld, maar een échte topplek zit er al zeker niet in op de Vlaamse of federale lijst. Alle hoop op de Europese lijst dan maar? (JF)