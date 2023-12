Defensie sluit kazerne in Ieper voorgoed, tijdelijk asielcentrum in de plaats

Het Belgische leger heeft zijn kazerne in Ieper, die officieel naar de naam kwartier Eerste Wachtmeester A. Lemahieu luisterde, vrijdag definitief gesloten, en dat na een periode van 71 jaar. Sommige onderdelen worden overgenomen door het War Heritage Institute (WHI), de nationale instelling voor militair erfgoed, de rest wordt op termijn verkocht, maar niet voordat Fedasil en het Rode Kruis er tijdelijk een asielcentrum zullen hebben uitgebaat. Dat heeft Defensie zaterdag bekendgemaakt.

De sluiting van de kazerne in Ieper is al in 2015 beslist, in het kader van de ‘strategische visie’ voor Defensie. De site herbergde het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten (CCMP), een onder-eenheid van de Algemene Directie Material Resources.

Opslag, distributie en transport

Het CCMP gold binnen Defensie als een sleutelspeler in logistieke ondersteuning en was belast met taken als opslag, distributie van kleding en materieeltransport. Als onderdeel van een strategische koerswijziging zullen de Material Resources-processen elders worden ondergebracht, uitbesteed of stopgezet, klinkt het.

De kazerne werd gesloten omdat volgens Defensie een hoogwaardige dienstverlening niet langer mogelijk was. Dat was te wijten aan een jarenlange onderinvestering in personeel, materiaal en faciliteiten. Als onderdeel van een geleidelijk uitdoofscenario is in de afgelopen jaren gewerkt aan het afbouwen van zowel diensten als personeelsbestand.

650 medewerkers op hoogtepunt

“Op het hoogtepunt waren er 650 personen in dienst in de kazerne van Ieper. In 2019 waren dat er nog 130,” zegt majoor Ben Van Hecke, directeur van het CCMP. De meeste personeelsleden hebben de pensioenleeftijd bereikt, een 50-tal anderen wordt nu naar een eenheid van hun keuze gemuteerd.

Het War Heritage Institute zal in Ieper zeven grote loodsen in gebruik nemen. Daar zal de collectie militaire voertuigen in ondergebracht worden die momenteel in Brasschaat wordt bewaard. Op het terrein zal ook tijdelijk een asielcentrum worden ondergebracht. Fedasil heeft containers toegewezen gekregen door de Europese Commissie, waarvan een deel zal worden geplaatst in Ieper. Het Rode Kruis zal het beheer van dit asielcentrum op zich nemen.

Volgens Iepers burgemeester Emmily Talpe heeft de kazerne een cruciale rol gespeeld in het militaire erfgoed. Nu lonkt een andere toekomt. “We hebben ambitieuze plannen om de site te transformeren tot een zone voor kleine en middelgrote bedrijven en een woonzone. Dit is een langetermijnproject, daarom zal het asielcentrum een tijdelijke invulling hebben volgens afspraken met de staatssecretaris, Nicole de Moor.”