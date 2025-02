West-Vlaanderen telt geen enkele vertegenwoordiger in de federale ministerraad. De Brugse Maaike De Vreese (N-VA) greep net naast een ministerpost.

Criminologe Maaike De Vreese, die haar politieke carrière startte op het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken, onderhandelde de voorbije weken en maanden intensief mee tijdens de federale regeringsvorming. Als juridisch expert op het vlak van migratie hield ze mee de pen vast bij het uitstippelen van het toekomstig beleid in dit delicate domein.

Troostprijs

Ze leek een goede kans te maken op een ministerpost, met migratie als bevoegdheid. Uiteindelijk schoof de N-VA de Gentse politica Aneleen Van Bossuyt naar voren. Nochtans is die veel minder gespecialiseerd in die materie dan haar Brugse partijgenote. Wellicht kreeg Anneleen Van Bossuyt een royale troostprijs, omdat ze naast een zitje in het Gentse stadsbestuur greep.

Maaike De Vreese geeft toe dat ze ontgoocheld is: “Ik had het er even moeilijk mee zondag, maar ik gun die ministerpost aan Anneleen. Ik besef dat de partij strategische keuzes moet maken, op een bepaald moment wordt het groter plaatje gelegd. Daar moet ik mij bij neerleggen.”

Fractievoorzitter

“Er zit geen West-Vlaming in de federale regering, maar Kortrijkzaan Axel Ronse is dinsdagnamiddag benoemd tot N-VA fractievoorzitter in de Kamer. Onze partij laat West-Vlaanderen niet in de steek. De politiek wijzigt snel, er komen in de toekomst misschien nog kansen voor mij. Zelf zal ik mij de komende weken en maanden concentreren op oppositie voeren in de Brugse gemeenteraad”, aldus de politica.