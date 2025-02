Dan toch een West-Vlaming in sleutelpositie: Axel Ronse wordt N-VA-fractieleider in de Kamer

Axel Ronse wordt fractieleider voor de N-VA in de Kamer. Dat bevestigt de partij. Ronse vervangt Theo Francken, die minister van Defensie is geworden in de nieuwe federale regering.

Axel Ronse werd op 9 juni verkozen in de Kamer nadat hij eerder in het Vlaams Parlement zetelde. Tussen 2018 en 2024 was hij schepen van Cultuur in Kortrijk.

Met Ronse schuift de N-VA dan toch een West-Vlaming naar voren in een sleutelpositie. De partij heeft geen West-Vlaamse ministers in de Vlaamse of federale regering.