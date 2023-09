Conner Rousseau reageert na bewogen zomer: “Zonder twee journalisten zouden er geen aangiften zijn gebeurd”

Na een woelige zomer sprak Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, met tweede thuis in Nieuwpoort, weer in de media. Twee meldingen en een klacht die bij het parket liepen over grensoverschrijdend gedrag werden geseponeerd. “Ik kan formeel stellen dat er geen aangiften bij politie of parket zouden zijn gedaan zonder toedoen van twee journalisten”, zegt Rousseau in een interview.

Begin september werd de klacht wegens zedenfeiten die het parket van Oost-Vlaanderen had ontvangen tegen Rousseau geseponeerd. Het ging om een twintiger die slachtoffer zou zijn geweest van zedenfeiten. Eerder werden al twee andere dossiers tegen de socialist geseponeerd omdat het onderzoek geen strafbare feiten had opgeleverd.

“Recht in mijn schoenen”

“In die eerste twee gevallen ging het om aangiften, geen klachten, die bovendien compleet luchtledig waren”, zegt Rousseau. “In het derde geval ging het wel om een klacht. Dat ging om iemand waar ik een geschiedenis mee heb gehad. Ik viel uit de lucht toen die klacht werd ingediend, maar het is snel duidelijk gebleken dat ik recht in mijn schoenen sta. Het gerecht heeft duizenden berichten onderzocht en daar is niets uit gebleken.”

“Dit was een heksenjacht waarbij een aantal grenzen van het fatsoen zijn overschreden”

Volgens de voorzitter zijn de drie betrokkenen telkens door twee journalisten aangespoord om naar het gerecht te stappen. “Het was een heksenjacht waarbij een aantal grenzen van het fatsoen zijn overschreden”, zegt hij. Toch dient Rousseau geen klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. “We hebben daar genoeg materiaal voor, maar we gaan het niet doen. Ik wil al mijn energie gebruiken om verkiezingen te winnen en een aantal zaken fundamenteel te veranderen in dit land”, besluit hij.

Racistische uitlatingen

Donderdag kwam er een nieuwe zaak boven water. Het parket bevestigde dat er een onderzoek wordt gevoerd naar choquerende uitspraken van de voorzitter tegenover agenten in Sint-Niklaas. Er zou sprake zijn van racistische uitlatingen. “Ik ben die dag inderdaad op café geweest in Sint-Niklaas en heb daar met verschillende politieagenten gesproken”, zegt Rousseau. “Ik had te veel gedronken, maar in mijn herinnering was de teneur van die gesprekken eerder grappend en vriendschappelijk. Ik weet niet meer wat er allemaal exact gezegd is, maar wat er over geschreven wordt, verbaast mij heel sterk. Ik hoop dan ook dat het parket mij snel uitnodigt zodat ik snel duidelijkheid krijg over wat er precies aan de hand is.”