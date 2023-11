Conner Rousseau neemt ontslag als partijvoorzitter, Harelbeekse Melissa Depraetere genoemd als opvolger

Conner Rousseau neemt per direct ontslag als voorzitter van Vooruit. Dat heeft hij vrijdagavond bekendgemaakt na afloop van een extra partijbureau, na zijn racistische uitspraken over de Romagemeenschap. Kamerfractieleider Melissa Depraetere (31), de Harelbeekse leading lady van Vooruit, wordt genoemd als opvolgster.

“Het gedoe over mij leidt te veel af van de essentie en het gaat niet meer over waar Vooruit voor staat”, aldus Rousseau. “Mijn persoon mag de uitdagingen (voor onze partij) niet in de weg staan.”

Volgens verscheidene bronnen zou kamerfractieleider Melissa Depraetere Conner Rousseau opvolgen als partijvoorzitter, maar officieel is dit nog niet. De effectieve opvolger zal zaterdag om 11 uur bekendgemaakt worden.

Te grote afleiding

Rousseau kwam de voorbije dagen opnieuw onder vuur te liggen voor de racistische uitspraken die hij begin september in dronken toestand deed in een café in Sint-Niklaas ten aanzien van de Romagemeenschap. Dat nieuws lekte eerder al uit, maar het Nieuwsblad citeerde eerder deze week letterlijke passages uit het pv. Na een extra partijbureau waarop de kwestie werd besproken, heeft Rousseau nu zijn vertrek als voorzitter aangekondigd. Hoewel het bureau hem zou gevraagd hebben om te blijven, vindt Rousseau dat “het gedoe” rond hemzelf een te grote afleiding is geworden voor de essentie waar zijn partij voor strijdt, zoals betere lonen, “het doorbreken van de stilstand” en de strijd tegen extreem-rechts.

Conner Rousseau zet een stap opzij. © BELGA

“Het gaat te veel over ruis en gedoe rond mij. (…) Mijn persoon mag die uitdagingen niet in de weg staan”, aldus Rousseau. Rousseau zet daarom een stap opzij “zodat de rust kan terugkeren en het opnieuw over de essentie kan gaan”. De afscheidnemende Vooruit-voorzitter deed ook nog een oproep aan de mensen die mogelijk door de controverse rond de figuur van Rousseau zijn afgehaakt. “Kom terug. Ik maak ruimte. Geef vertrouwen aan Vooruit, aan de enige partij die ons land van de complete stilstand kan vermijden.”

Hoop op tweede kans

Rousseau erkent dat hij met zijn omstreden uitspraken “een zeer lelijke, zware fout” heeft gemaakt en dat hij zich voor die uitspraken “schaamt”. “Ik wil er mij nogmaals voor verontschuldigen uit de grond van mijn hart”, klonk het. Hij verontschuldigde zich nadien ook nog aan iedereen die hij heeft “teleurgesteld”. Rousseau beseft dat het “moeilijk ligt” om een tweede kans te krijgen en dat veel mensen “teleurgesteld” zijn, maar toch hoopt hij op een stuk vergeving en dat hij “op het juiste moment” een tweede kans krijgt, “binnen of buiten de politiek.”

Dankwoorden, ook voor… media

Rousseau bedankte de mensen die hem zijn blijven steunen, zijn medewerkers en de leden. En een tikje opvallend: ook de media kreeg een plaatsje in zijn dankwoord. “Omdat ik veel kansen heb gekregen om mijn boodschap te brengen. Ook al zijn jullie kritisch voor mij, jullie moeten dat blijven, maar jullie moeten ook kritisch blijven voor jullie zelf.”

Steun voor Rousseau: “Zijn rol is niet uitgespeeld”

Ondanks zijn ontslag lijkt de rol van Conner Rousseau binnen Vooruit niet uitgespeeld. Dat bleek uit reacties na afloop van het partijbestuur van vrijdagavond.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez liet horen dat Rousseau “ontzettend veel heeft betekend” voor de beweging. “Als het van mij afhangt, moet dat ook in de toekomst zo zijn”, aldus Gennez. Eenzelfde geluid bij Freya Van den Bossche. Zij hoopt dat Rousseau een grote rol kan blijven spelen en volgens haar is dat een vraag die breed binnen de partij wordt gedragen. De vraag of dat moet gebeuren als lijsttrekker bij de verkiezingen van volgend jaar, is volgens Van den Bossche te vroeg om te beantwoorden. “We moeten hem een aantal weken de tijd geven”, zei ze op Terzake.

Vlaams fractieleidster Hannelore Goeman noemt de beslissing om ontslag te nemen “Conner ten voeten uit: iemand die verantwoordelijkheid neemt en vooral wil dat het gaat over de essentie, over onze strijd voor eerlijke kansen, voor koopkracht, voor betaalbare gezondheidszorg, een strijd die we zullen blijven voeren mét Conner.”

“90 procent achter voorzitter”

Mocht het tot een stemming zijn gekomen, dan zou Conner Rousseau een meerderheid van 90 procent hebben gekregen om aan te blijven als voorzitter. Dat heeft Vlaams parlementslid Bruno Tobback vrijdag verklaard in De Afspraak op Vrijdag op Canvas.

Tobback was vrijdag aanwezig tijdens het partijbureau waar Rousseau bekendmaakte dat hij een stap opzij zet, na de heisa over zijn racistische uitspraken over de Romagemeenschap. Volgens Tobback, zelf een gewezen voorzitter van de Vlaamse socialisten, was er brede steun voor Rousseau binnen dat bureau, maar had Rousseau van meet af gezegd dat men niet moest proberen hem te overtuigen om toch aan te blijven. Volgens Tobback heeft die brede steun er mee te maken dat Rousseau de eerste voorzitter in lange tijd is die erin geslaagd is van een partij die het moeilijk had, een groep mensen te smeden die samenwerkt met een inhoudelijk programma. Hij herhaalde meer dan eens dat Rousseau zwaar in de fout is gegaan met zijn uitspraken, maar volgens hem is de ontslagnemende voorzitter “altijd bijzonder open” geweest. Er was volgens Tobback ook begrip voor de situatie waarin Rousseau “een hele zomer” is achtervolgd met persoonlijke, intieme dingen. “Er was heel veel strijdbaarheid binnen de partij om niet toe te geven.”