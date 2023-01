CD&V wil verplicht examen voor wie Belgische nationaliteit wil krijgen

Als het van de Brugse schepen en Kamerlid Franky Demon (CD&V) afhangt, moet iedereen die de Belgische nationaliteit wil verwerven eerst slagen voor een nationaliteitsexamen. Het idee werd al eerder bepleit door zijn voorzitter Sammy Mahdi, maar Franky diende nu ook effectief een wetsvoorstel in voor de invoering van een dergelijk examen. “Als je Belg wil worden, moet je ons land en onze samenleving kennen”, klinkt het.

Wie vandaag officieel Belg wil worden, kan die nationaliteit verkrijgen door aan enkele specifieke voorwaarden te voldoen, zoals bewijs voorleggen dat ze hier al minstens vijf of tien jaar wettelijk verblijven en tenminste een deel van die tijd hebben gewerkt. In uitzonderlijke gevallen kan iemand tot Belg genaturaliseerd worden, dat gebeurt bijvoorbeeld soms bij minderjarigen of adoptie. In beide situaties vindt CD&V dat een verplicht nationaliteitsexamen mee moet bepalen of de kandidaat-Belg al dan niet de Belgische nationaliteit verdient.

Bewijs van band met België

“De Belgische nationaliteit verkrijgen moet naast een zuiver juridische en administratieve aangelegenheid, ook het bewijs zijn dat men een band heeft opgebouwd met ons land, dat men een volwaardig deel kan zijn van onze samenleving en dat men er een actieve bijdrage aan kan leveren”, aldus Franky Demon.

Andere landen geven het voorbeeld

Het examen moet peilen naar de algemene kennis van het land en de samenleving. Denk aan de politieke werking van het land, waarden en normen, de geschiedenis van het land, onze cultuur, tradities, mensenrechten en dergelijke meer.

Het examen zou volgens Demon ook moeten afgelegd worden in één van onze drie landstalen, iets dat nieuwkomers zouden moeten geleerd hebben tijdens hun verplichte inburgeringstraject. “Als ze graag de Belgische nationaliteit willen, moeten ze bewijzen dat ze één van onze talen onder de knie hebben”, klinkt het. Ook in onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland bestaat er reeds een dergelijk examen.