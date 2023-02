CD&V vraagt snel een nieuwe vergunning voor stadion van Club Brugge: minister Demir onderneemt actie

Vorige week vernietigde de rechtbank de vergunning voor het stadion van Club Brugge. CD&V vraagt een snelle oplossing. Minister Zuhal Demir neemt de handschoen op.

“De bal ligt in het kamp van minister Demir. Ze moet nu snel samenzitten met de club, de stad en haar juristen. Snel de keuze maken tussen een aangepaste vergunning of cassatieberoep aantekenen is nu écht wel nodig”, zegt parlementslid Brecht Warnez die hierover deze namiddag in het Vlaams Parlement een vraag stelde aan minister Zuhal Demir (N-VA). Hij is blij dat de minister die handschoen ook opneemt.

Demir wil ofwel binnen de vijf maand een nieuwe vergunning indienen, ofwel cassatieberoep aantekenen. De piste om een nieuw stadion te bouwen op Olympia wordt dus niet verlaten.

Sinds 2006 probeert Club Brugge om een nieuw en groter stadion uit de grond te stampen.