Brugse politica Mercedes Van Volcem blijft bij Open VLD en ziet in Ongena “harde werker” en “goede coach”

Vlaams parlementslid en Brugs schepen Mercedes Van Volcem vertrekt niet bij haar partij na de aanstelling van Tom Ongena als waarnemend Open VLD-voorzitter. Van Volcem had er vorige week mee gedreigd “haar eigen weg te gaan” als de partijtop zou kiezen voor een verkeerde consensusfiguur.

Zelf suggereerde Van Volcem vorige week Gents burgemeester Mathias De Clercq als mogelijke “consensusfiguur” en opvolger van Egbert Lachaert. “Maar als er een voorzitter gekozen wordt in wie ik geen vertrouwen kan stellen, dan ga ik mijn eigen weg“, klonk het toen bij de Brugse schepen.

Gisteren, dinsdag, schoof het partijbureau Vlaams parlementslid Tom Ongena naar voor als waarnemend voorzitter. “Ongena is een harde werker en goede communicator. Als persoon is hij ook warm en empathisch. Dat is alleszins goed voor de groep”, reageert Van Volcem. Zij ziet in Ongena “een goeie coach”.

Maar voor Van Volcem moet de partij wel dringend meer uit de verf komen. “Onze standpunten moeten duidelijker worden zodat mensen weten waar we voor staan. Regeren op zich is onvoldoende. Het moet ook duidelijk zijn dat we liberale standpunten binnenhalen”, klinkt het. “Er is echt nood aan een liberale sterke partij. Een partij die vrijheid en vooruitgang elke dag op de agenda zet en beschermt.”