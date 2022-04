Brugse Maaike De Vreese is kandidaat-ondervoorzitter bij N-VA

De Brugse Maaike De Vreese (37) is één van de vijf kandidaten voor het nationaal ondervoorzitterschap bij N-VA. Zaterdag beslissen de partijraadsleden wie Lorin Parys opvolgt. Laatstegenoemde is CEO van de Pro League geworden, wat niet te combineren is met een politiek mandaat.

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese is een geboren en getogen Brugse. Ze zag het levenslicht op 26 juli 1984 en woont samen met haar man Nick en hun twee kinderen in Sint-Michiels. Ze is master in de Criminologische Wetenschappen, werkte van 2008 tot 2014 bij de Dienst Vreemdelingenzaken en was nadien zes jaar adviseur voor migratie en veiligheid op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken.

Bij de verkiezingen van mei 2019 stond Maaike op de tweede plaats op de Vlaamse lijst. Ze behaalde net geen 15.000 voorkeursstemmen. Als Vlaams volksvertegenwoordiger is Maaike ook deelstaatsenator. Maaike wil de Senaat afschaffen, maar zolang de instelling bestaat wil ze de senaat gebruiken om goede diplomatieke contacten te onderhouden om Vlaanderen beter bekend en geliefd te maken.

Vol vuur

Ze is tevens voorzitter van de Brugse N-VA afdeling. Maaike motiveert haar kandidatuur voor het nationaal ondervoorzitterschap als volgt: “Ik doe dat vol vuur, enthousiasme en met volle West-Vlaamse steun. Het zou een hele eer zijn om mee aan de kar te mogen trekken.”

“Zoals je weet, focus ik me inhoudelijk voornamelijk op de grote samenlevingsvraagstukken: justitie, veiligheid, migratie en integratie en inburgering. Maar ook op het sociaal economische, lokale economie is de motor voor onze welvaart. In 2024 staan we voor belangrijke verkiezingen, ik wil er door mijn kandidatuur nog meer zijn voor de partij, voor onze lokale leden. De verkiezing zelf gaat volgende zaterdag door en is een interne verkiezing. Dan zullen onze partijraadsleden in eer en geweten kiezen.”

Vier tegenstrevers

Maaike De Vreese gaat de strijd aan met vier andere kandidaten: voormalig minister van Defensie en huidig burgemeester van Hasselt Steven Vandeput, Kamerlid Kathleen Depoorter en de Brusselse parlementsleden Gilles Verstraeten en Mathias Vanden Borre.