Brugse defensie-expert Jasper Pillen over Oekraïne: “Nu zien we het resultaat van jaren besparen op Defensie”

“Eerlijk gezegd, ik had niet gedacht dat Rusland heel Oekraïne zou binnenvallen. Die invasie is een drama voor de lokale bevolking. Tegelijkertijd schudt die aanval Europa brutaal wakker. Hopelijk zijn we eindelijk onze naïviteit kwijt”, zegt Bruggeling Jasper Pillen (Open VLD), ondervoorzitter van de commissie defensie in het federaal parlement.

Federaal parlementslid Jasper Pillen (Open VLD) kent Oost-Europa redelijk goed. In het kader van zijn master politieke wetenschappen was hij al enkele keren in Rusland. De politicus, die ook schepen is in Brugge, vertoefde al in Moskou en in de Oekraïense stad Kiev. Bovendien trok hij als waarnemer voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) naar Moskou om er de verkiezingen te superviseren.

Nervositeit in Polen en Hongarije

“Ik heb toen al gezien wat voor regime Moskou heeft. En toch ben ik geschrokken van de huidige oorlog”, bekent Jasper Pillen. “Ik had niet verwacht dat Poetin de inval van heel Oekraïne voor ogen had en dacht dat hij zich zou beperken tot het oosten van het land, waar veel Russen wonen. Door daar troepen te stationeren, kon hij in de praktijk verhinderen dat Oekraïne zou toetreden tot de NAVO. Wat Poetins bedoelingen nu zijn, is nog onduidelijk. Wellicht wil hij een aantal onafhankelijke staten opnieuw integreren in een groter Rusland. Ondertussen heerst er ook nervositeit in Polen en Hongarije. Zal Poetin het aandurven om deze NAVO-landen binnen te vallen?”

Diplomatie heeft gefaald

Dat zal alvast niet getolereerd worden door de NAVO. “Als je een lid aanvalt, is het de plicht van de andere landen om dat land te verdedigen”, weet Pillen. “Dat zou alvast een stap te ver zijn door de Russen. De militaire taal is de enige taal die ze begrijpen, de diplomatie heeft gefaald. De Amerikanen zijn alvast in spoedtempo hun militaire aanwezigheid in Oost-Europa aan het opdrijven.”

En Europa? “Deze crisis bewijst eens te meer hoe zwak wij zijn op militair vlak. Ik dweil al maanden het land af met lezingen over Defensie, gewapend met veel statistieken. Defensie is hét domein waarin Europa niet geïntegreerd is. Er zijn nog veel stappen te zetten. Hopelijk verlost deze crisis Europa van zijn naïviteit. Vaak hoor ik mensen zeggen dat er niet zo veel geld moet gaan naar Defensie. Nu zien we het resultaat van al die besparingen. Defensie is als een verzekering: je betaalt niet graag de hoge premies, maar als er iets gebeurt, ben je heel blij dat je goed verzekerd was.”

Deze crisis bewijst eens te meer hoe zwak wij zijn op militair vlak

En wat nu? Jasper Pillen: “Europa moet zeker diplomatiek blijven overleggen, maar ook het geweld en de inbreuk op het internationaal recht veroordelen. Het is tijd voor harde en gerichte sancties. Belangrijk is om ook de Russische fake-newskanalen hard aan te pakken. Europa moet snel meer energie-onafhankelijk worden. Bovendien moeten we de oostgrens en de noordgrens van de NAVO verder militair versterken, als steun aan onze bondgenoten en om één lijn te trekken. We dienen niet alleen humanitaire, maar ook militaire steun aan Oekraïne te verstrekken. En zoals al gezegd: investeer meer in Defensie. Deze regering doet dat al, maar er is nood aan meer tanks, artillerie, luchtafweer en ballistische raketten. Ons land moet snel een cybercapaciteit ontwikkelen, defensief én offensief, die militair en civiel kan ingezet worden.”

Vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne zal volgens Pillen ook bij ons zijn tol eisen. “Ik voorzie een vluchtelingenstroom naar het Westen, ook naar ons land. Ze zijn welkom. Velen hebben hier familie bij wie ze terecht kunnen. Eerder deze week heb ik als schepen voor Burgerzaken in Brugge een Oekraïense vrouw gehuwd. Brugge telt nogal wat inwoners met Oekraïense nationaliteit, in Brugge is er een Oekraïense werkgroep actief. Plant die nog geen wake? Zo ja, dan ga ik mijn deelneming en steun betuigen.”