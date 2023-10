Brugse Annick Lambrecht krijgt ‘slechts’ derde plaats op de Kamerlijst van Conner Rousseau

Doordat Pablo Annys (Vooruit) in juni 2024 de Vlaamse lijst mag trekken in onze provincie, moest nationaal voorzitter Conner Rousseau een oplossing zoeken voor Pablo’s Brugse stadsgenote Annick Lambrecht. Zij krijgt de derde plaats op de rode Kamerlijst toegewezen.

“Vooruit groeit, ook in West-Vlaanderen, daardoor kan Brugge met twee sterke kandidaten naar het parlement: Pablo Annys Vlaams, huidig Vlaams parlementslid Annick Lambrecht gaat terug naar haar eerste liefde, de Kamer.” Met die woorden verantwoordt Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit, de beslissing die de partijtop genomen heeft.

“Vanop de derde plaats op de Kamerlijst van Melissa Depraetere zal Annick blijven strijden voor de West-Vlamingen en hard werken voor hun koopkracht, zorg en veiligheid”, duidt Conner Rousseau.

Helse week

Het was even slikken voor Annick Lambrecht (Vooruit), toen zij vernam dat de nationale partijtop Bruggeling Pablo Annys aanwees als lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen in juni 2024. In juni 2019 trok Annick Lambrecht nog de Vlaamse lijst.

Hoe reageert zij op die ‘degradatie’? Annick Lambrecht: “Ik kan mij ermee verzoenen, ik heb in het verleden graag in het federaal parlement gezeteld. Ik hoop er veel te kunnen doen voor onze provincie. Bijgevolg heb ik het aanbod van onze nationale voorzitter aanvaard. De lijst moet wel nog definitief goedgekeurd worden op ons partijcongres van 10 december.”

“De federale materies liggen mij wel. Ik ben al rond justitie, het gevangeniswezen en de grondslapers in de cellen bezig geweest. Ook politie, verkeer, fietsen en mobiliteit, mijn dada’s, zitten federaal. Ik heb een helse week achter de rug. Laat ons nu overgaan tot de orde van de dag, niemand spendeert graag al zijn tijd aan lijstvormingen. Ik wil mij opnieuw honderd procent concentreren op het welzijn van de Bruggelingen en de West-Vlamingen “, aldus Annick Lambrecht.