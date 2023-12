Brecht Warnez krijgt vierde plaats op Vlaamse CD&V-lijst

De partijraad van CD&V West-Vlaanderen heeft de topplaatsen voor de aankomende verkiezingen vastgelegd. De Wingense schepen en uittredend Vlaams Parlementslid Brecht Warnez prijkt op de vierde plaats van de Vlaamse lijst. Lijsttrekker is minister Hilde Crevits. “Het is een grote eer om deze topplaats van onze leden te krijgen. Dit voelt als een teken van vertrouwen en waardering voor mijn werk”, reageert Brecht Warnez.

De 34-jarige Brecht Warnez is gehuwd met Karlien Coppens en vader van Kasper en Lena. In 2019 kwam hij in het Vlaams Parlement. Als erg jonge kandidaat haalde hij toen een sterke score met 11.164 voorkeurstemmen. Met een doctoraat in het Bestuursrecht is hij in het parlement vooral bezig met binnenlands bestuur, hoger onderwijs en de West-Vlaamse dossiers.

Lange termijn

Voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 9 juni krijgt Brecht Warnez de vierde plaats op de CD&V-lijst. “Ik hoop als Vlaams Parlementslid verder te kunnen opkomen voor West-Vlaanderen. Er is te weinig respect voor onze provincie in Brussel. Onze kleine steden, gemeenten en dorpen worden te vaak over het hoofd gezien. Er gaat al genoeg geld naar Antwerpen en Gent”, stelt Brecht Warnez die in het parlement bekend staat als de voorvechter van landelijk Vlaanderen. “Ik wil ook verder werken op lange termijn. Veel politici zijn vandaag bezig met de waan van de dag. Dat is voor mij geen goed beleid.”