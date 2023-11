Brecht Warnez (Cd&V) wil Vlaams fonds voor gemeentelijke zwembaden

In bijna een op de vier gemeenten in Vlaanderen is de voorbije twintig jaar het gemeentelijk zwembad gesloten. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene. De bouw en de uitbating van zwembaden wordt voor steeds meer gemeenten onhaalbaar. Daarom legt CD&V een reddingsplan op tafel. De partij dringt onder meer aan op een Vlaams fonds dat voorziet in de basisfinanciering.

In 2003 telde Vlaanderen nog 378 zwembaden. Tegenwoordig zijn er nog slechts 292. Volgens CD&V-parlementslid Brecht Warnez sluiten steeds meer gemeentebesturen hun zwembad omdat de kosten hoog oplopen en omdat de zoektocht naar redders moeizaam verloopt. “Gemeenten geven aan dat vooral de kosten voor de bouw, de uitbating en de renovaties gewoon te zwaar om dragen zijn. Daarnaast is het soms moeilijk om redders te vinden”, aldus Warnez.

Volgens Warnez volstaat de bestaande steun vanuit Vlaanderen niet. Hij legt een ‘reddingsplan’ op tafel dat voor elke Vlaming garandeert dat er “binnen een redelijke afstand” een zwembad of zwemlocatie is.

Zo pleit Warnez onder meer voor de oprichting van een Vlaams fonds dat voorziet in de nodige basisfinanciering. “Aangezien voornamelijk de hoge uitbatingskosten aan de basis liggen van het sluiten van zwembaden, moeten deze kosten dus deels worden gedragen door een voldoende grote basisfinanciering vanuit Vlaanderen”, legt Warnez uit.

Daarnaast moeten gemeenten volgens Warnez ook gerichte subsidies krijgen voor kleine energetische investeringen en onderhoudswerken. “Zwembaden vreten energie, wat hoge kosten met zich meebrengt. Kleine maatregelen kunnen evenwel de energiefactuur voor gemeenten sterk naar beneden halen. Daar zijn vandaag geen structurele subsidies voor”, klinkt het.