“Boeren hebben nog steeds concrete garanties nodig”: Boerenbond benadrukt dat problemen niet opgelost zijn

De boeren hebben nog steeds concrete garanties nodig. Dat meldt de Boerenbond zaterdagavond. “We gaan onze eisen, een plek voor de landbouw in Vlaanderen, minder administratieve last en rechtszekerheid, verder verdedigen bij de Vlaamse regering”, luidt het.

De meeste blokkades van protesterende landbouwers aan grensovergangen en distributiecentra van grootwarenhuizen zijn zaterdagavond stopgezet. Volgens de Boerenbond kwamen de acties van de voorbije dagen niet als een donderslag bij heldere hemel. “Al 3 jaar lang vragen landbouwers om gehoord te worden”, benadrukt woordvoerder Elisabeth Mertens.

Ze verwijst naar vorig jaar toen 3.000 boeren met de tractor op straat kwamen. “Er werden ook honderden bezwaarschriften aan de Vlaamse overheid overgemaakt. Onze boeren voelen zich radeloos. Maar we begrijpen ook dat er frustratie bij burgers geweest is door de hinder die de protestacties hebben veroorzaakt”, aldus Mertens.

Vrijdag werden de landbouworganisatie ontvangen door de Vlaamse regering en uitgenodigd om komende week aan tafel te gaan zitten. “Wij gaan nu onze eisen, een plek voor de landbouw in Vlaanderen, minder administratieve last en rechtszekerheid, verdedigen bij de Vlaamse Regering. We hebben concrete garanties nodig”, aldus Mertens.