Bert Schelfhout wil garanties voor vernieuwing bij Open VLD

De roep om verjonging bij de dramatisch gepeilde Open VLD klinkt luid. Bert Schelfhout, liberale schepen in Deerlijk, eist garanties voor vernieuwing van de partij.

Na het vertrek van Egbert Lachaert heeft het partijbestuur van Open VLD deze week de relatief onbekende Tom Ongena aangeduid als waarnemend voorzitter. In september zal een congres voor de leden georganiseerd worden. Daarmee komt de partij tegemoet aan de eis die deze week werd geformuleerd via de petitie redopenvld.be, een initiatief van onder meer Bert Schelfhout.

“We merken dat we met deze petitie een gevoelige snaar binnen de partij geraakt hebben”, reageert Schelfhout. “Dat er een congres komt, is een eerste overwinning, maar het moet meer zijn dan dat. We zullen op dat congres oordelen of er voldoende garanties zijn voor de vernieuwing van onze partij. Zijn die er niet, dan moeten we naar voorzittersverkiezingen. De huidige generatie die al 25 jaar aan de macht is, heeft haar verdienste, maar is alle geloofwaardigheid verloren. Een vernieuwing met jonge politieke talenten is cruciaal. Er is nood aan een sterke partij met liberale denkbeelden die de mensen opnieuw perspectief kan geven en ervoor zorgt dat de welvaart in ons land behouden blijft.”

Partijnaam

Of Bert Schelfhout volgend jaar zelf op de Vlaamse of federale lijst voor Open VLD gaat staan, is nog geen uitgemaakte zaak. “Op dit moment is het mijn rol om de mensen te verenigen die deel willen uitmaken van die nieuwe generatie. We moeten elk talent op de juiste manier inzetten. We willen een jonge generatie in stelling brengen, en als iemand anders daar beter voor geschikt is dan ikzelf, is dat even goed. Het algemeen belang primeert voor mij.”

Bert Schelfhout is volgend jaar lijsttrekker voor zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Deerlijk. “Of we onder de naam Open VLD opkomen, is nog geen uitgemaakte zaak. Er zullen op lokaal vlak wellicht weinig lijsten met die naam zijn.”