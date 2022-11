Ben Weyts (N-VA) geeft PTI Kortrijk 1,35 miljoen voor nieuwbouw

Vlaams minister van Onderwijs investeert in totaal 1.622.467 euro in scholenbouw en schoolinfrastructuur in Kortrijk. Het Provinciaal Technisch Instituut is de grote slokop en ontvangt ruim 1,1 miljoen euro voor een nieuwbouw en verbouwingen. Daarnaast ontvangt het PTI ook nog eens 170.000 euro voor verbouwingen in de Condédreef. Ook Don Bosco en De Levensboom delen in de koek. Minister Weyts belooft 27 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs.

“Een investering in scholenbouw is een investering in onze kinderen en dus in onze toekomst”, luidt het in een persmededeling. Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert daarom deze legislatuur liefst drie miljard in scholenbouw. Naar eigen zeggen 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode.

Drie Kortrijkse scholen delen nu alvast in die vreugde en tanken vers geld om hun infrastructuur op te lappen. Het PTI ontvangt 1.186.339 euro Vlaamse steun voor een bouwproject met 5.000 vierkante meter aan nieuwe praktijkruimtes in de Karel De Goedelaan. 170.438 euro moet dan weer dienen voor een opfrisbeurt van de PTI-Tuinbouwschool. Het Don Boscocollege en de Levensboom krijgen ook respectievelijk 140.000 euro en 125.690 voor opknapwerken.

Extra plaatsen in buitengewoon onderwijs

Ook voor het buitengewoon onderwijs levert Weyts extra inspanningen. Dit schooljaar komen er in Kortrijk in totaal 27 extra plaatsen bij. In Ter Bruyninge BuSO komen er 19 plaatsen bij, in GO! MPI Pottelberg 8 plaatsen. Ook in juni investeerde de minister al meer dan 3,5 miljoen in plaatsen voor het buitengewoon onderwijs. Toen zouden er in GO! Athena OV4 87 plaatsen en in de Lage Kouter 100 extra plaatsen gecreëerd worden.

Kortrijks Schepen van Onderwijs Kelly Detavernier is alvast dankbaar voor de extra investeringen van haar partijgenoot. “We zijn blij met de investeringen. De extra capaciteit in ons buitengewoon onderwijs was nodig en zullen we goed kunnen benutten. Daarnaast willen we met deze investeringen zorgen dat élke jongere in Kortrijk kwalitatief onderwijs krijgt.”