BEKIJK – Kersvers fractievoorzitter Axel Ronse (N-VA) moet voorzitter om sanitaire stop vragen tijdens kamerdebat van meer dan 40 uur

Axel Ronse, de kersverse fractievoorzitter van N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gemeenteraadslid in Kortrijk, heeft zijn vuurdoop in de Kamer van Volksvertegenwoordigers achter de rug. Na de benoeming van Theo Francken als minister van Defensie in de nieuwe Arizona-regering, werd Ronse belast met de zware verantwoordelijkheid om het regeerakkoord te verdedigen tijdens een marathonzitting die maar liefst veertig uur duurde. Op een gegeven moment moest hij zelfs een sanitaire stop aanvragen, wat voor hilariteit zorgde.

Van woensdag 10 uur ’s ochtends tot vrijdagnacht om 2 uur 30, werd Ronse geconfronteerd met een uitdagende reeks debatten en vragen van zijn collega-parlementsleden. Maar het was niet alleen de politieke druk die het zwaar maakte: de zitting was ook fysiek een uitputtingsslag, die Ronse – en de andere parlementsleden overigens ook – tot het uiterste bracht.

Ronse sliep slechts een halfuur en kampte doorheen de zitting met een verkoudheid die zijn stem bijna volledig wegnam. “Het was een heel boeiende week, maar ook enorm intens”, vertelt Ronse met weinig stem wanneer we hem vrijdagavond opbellen. Het debat ging door zonder onderbreking, en als fractievoorzitter van de partij die de premier levert, moest hij voortdurend antwoorden op vragen, waarbij hij om de twee minuten een nieuwe vraag voorgeschoteld kreeg. De ene vraag was makkelijk te beantwoorden, terwijl andere complexer waren en soms vereisten dat Ronse doorverwees naar de betrokken minister.

Plaspauze

Een van de bijzonderste momenten tijdens de zitting was toen Ronse, na zes uur onafgebroken aan het spreekgestoelte, dringend naar het toilet moest. “Ik had ondertussen al negen glazen water gedronken om mijn keel te kalmeren, maar moest uiteindelijk kiezen tussen de ‘walk of shame’ naar het toilet, of de schade aan het parlementaire tapijt riskeren”, grapt hij. Het moment waarin hij de voorzitter van de Kamer, Peter De Roover, vroeg om een sanitaire stop werd door de aanwezigen met hilariteit ontvangen. “Ik kon er zelf wel om lachen”, voegt hij toe.

Zelf nam hij één groter pauzemoment tijdens de marathonzitting. Hij ging donderdagochtend op wandel. “Na die lange uren besloot ik donderdagochtend om 5 uur 30 even een wandeling te maken. Ik ging de senaat binnen, die prachtig verlicht was, en daar viel ik een halfuur in slaap. Dat gaf me de energie om de rest van de zitting door te komen.”



Ronse kijkt trots terug op de marathonzitting. “We hebben met Arizona geschiedenis geschreven. Het was een uniek moment, en ik ben enorm fier op wat we als team hebben bereikt.” Het marathondebat, waarin elk parlementslid zijn vragen kon stellen, wordt door Ronse gezien als een succes voor de parlementaire democratie, ook al hebben sommigen kritiek op het feit dat het wel heel lang duurde. “Dat sommige mensen het bizar vinden dat we zo’n lange zitting hielden, begrijp ik ergens wel. Maar het is juist goed dat alle parlementariërs de kans kregen om hun vragen te stellen. Zo leer je elkaar ook op menselijk vlak beter kennen. In normale tijden zie je elkaar vaak vluchtig, maar nu zaten we echt met z’n allen in die zaal en leerden we elkaar beter begrijpen.”