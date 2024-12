Bart Dhondt is nieuwe voorzitter van Groen: “Mijn politieke loopbaan startte in Oostende”

Brusselaar Bart Dhondt is in de tweede ronde verkozen tot nieuwe voorzitter van Groen. Hij haalde 59,1 procent van de stemmen. Bart Dhondt heeft een heel uitgebreid Oostends verleden. Hij werd er geboren en zette er zijn eerste stappen in de politiek.

In de eerste ronde haalde voormalig Brussels schepen Bart Dhondt 49,1 procent van de stemmen en de 35-jarige Bright Adiyia uit Hasselt kwam uit op 28,3 procent. Celia Groothedde scoorde 20,3 procent en viel af.

Dhondt haalde het in de tweede ronde ruimschoots van zijn tegenstrever. Hij zal de partij de komende vijf jaar leiden, met Natacha Waldmann als ondervoorzitter.

Roots in Oostende

Bart Dhondt werd geboren op 15 april 1984 in Oostende. “Ik groeide op in de Ooststraat op een boogscheut van de Groenselmarkt”, liet hij optekenen. “Mijn politieke loopbaan startte in Oostende.”

De nieuwe voorzitter kondigt een lenteoffensief aan waarbij de partij deuren en ramen zal openzetten. “Dit voorjaar lanceren we een groot traject waarbij we leden, sympathisanten, kiezers en partners uit het middenveld betrekken”, zegt hij in een mededeling.

“We gaan samen nadenken over hoe we met onze partij opnieuw een groot aandeel van de kiezers kunnen overtuigen. In steden als Brussel en Gent hebben we getoond dat het kan, met een rechte rug en goed beleid. Daar gaan we voor.”