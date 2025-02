Axel Weydts (Vooruit) geen minister van Defensie, job is voor Theo Francken

Nu de de federale onderhandelingen rond zijn, is het tijd om de ministerposten te verdelen. Het gonste een tijdje dat Axel Weydst (Vooruit) de nieuwe Minister van Defensie zou worden, maar die post gaat nu naar Theo Francken.

Op sociale media werd een tijdlang geopperd dat Kortrijks politicus Axel Weydts (Vooruit) Minister van Defensie zou worden.

Weydts is momenteel federaal parlementslid. Hij is er vast lid van de commissie Landsverdediging en de commissie Legeraankopen en -verkopen, alsook voorzitter van de commissie voor de opvolging van militaire missies. De focus verschoof sinds de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk dan ook steeds meer naar het federale niveau.

Kortom, Weydts lijkt de geknipte persoon, maar ontkracht nu zelf de geruchten. “Fijn dat er aan mij gedacht wordt, maar ik heb vooralsnog geen telefoontje gekregen van Conner Rousseau”, lachte hij daarstraks op Instagram. Intussen is de kogel door de kerk en raakte nu bekend dat Theo Francken zal aangesteld worden.