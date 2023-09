‘Advocaten voor het klimaat’ voeren actie in Brugge: “We eisen dat de overheden de klimaatbeloftes ook effectief nakomen!”

Aan de achterzijde van het station van Brugge voerden de organisaties Climate Express en Grootouders voor het Klimaat actie onder de noemer ‘Iedereen advocaat voor klimaat’. Aanleiding is de beroepsprocedure waarmee het burgercollectief ‘De Klimaatzaak’ de Belgisch overheden via de rechter wil dwingende om de beloofde klimaatmaatregelen door te voeren.

De actievoerders, ook gesteund door de Brugse gemeenteraadsfractie van Groen, verwezen naar 17 juni 2021, de dag dat de Brussel rechtbank van eerste aanleg oordeelde dat het Belgische klimaatbeleid niet ondermaats is en zelfs de mensenrechten schendt. Ze waren voor de gelegenheid verkleed als advocaat, inclusief zelfgemaakte witte bef.

“Laat dit even bezinken: de vier Belgische overheden schenden onze mensenrechten door nalatig klimaatbeleid! Nooit eerder viel zo’n vernietigend vonnis over het beleid van onze overheden ten aanzien van hun burgers”, zegt Korneel Vermeulen van Climate Express.

Allemaal advocaat

“Sindsdien is er helemaal niets veranderd. Vandaag zijn we allemaal advocaten. Advocaten voor het klimaat. Hier in Brugge, maar ook in vele andere steden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, eisen we luid en klaar dat de overheden de klimaatbeloftes die ze gemaakt hebben ook effectief nakomen!”

Omdat de rechter in het vonnis van 17 juni 2021 geen concrete reductiedoelstellingen oplegde, waardoor er bij de betrokken overheden moeilijk iets kan afgedwongen worden, trokken de actievoerders dus naar het Brusselse hof van Beroep. Dat besliste om de Klimaatzaak met voorrang te behandelen. De pleitzittingen vinden plaats van 14 september tot 6 oktober dit jaar. Bijna 70 000 Belgen steunen de Klimaatzaak als mede-eisen of medestander. (PDV)