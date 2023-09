563 bezwaarschriften tegen sloopvergunning station Kortrijk en petitielijst van 2450 personen: “Geen draagvlak bij Kortrijkzanen”

Er zijn 563 bezwaarschriften binnengekomen bij het Kortrijkse stadsbestuur tegen de sloopvergunning van het station. Daarnaast is er een petitie ingediend die door 2450 mensen werd ondertekend. Het kabinet van Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft nu tot 3 februari 2024 om te beslissen of het beroep ontvankelijk wordt verklaard.

In april keurden NMBS, Stad Kortrijk, De Lijn en Infrabel een samenwerkingsovereenkomst goed voor de uitvoering van het sluitstuk van het Stationsproject. De start van de werken is gepland in het najaar van 2025, met als voorziene einddatum 2034. Het moderne project voor het nieuwe station betekende dat het oude stationsgebouw, een testament van de wederopbouwarchitectuur in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog, zou verdwijnen.

In augustus werden de bouw- en sloopaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek daarvoor liep tot 15 september. Nu blijkt dat een grote groep ontevreden is met het plan om het oude stationsgebouw te slopen, want maar liefst 563 bezwaarschriften werden ingediend bij Stad Kortrijk. Bovendien verzamelde de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) zo’n 2450 handtekeningen op een petitie die pleitte voor het behoud van het gebouw. “In werkelijkheid waren het er zelfs 3085, maar door de GDPR-wetgeving konden we meer dan 600 handtekeningen er niet bij tellen,” verklaart Adriaan Linters, stichter van de VVIA en inwoner van Kortrijk.

Manifestatie

Robert Schneider, stedenbouwkundige van de afdeling Bouwen Milieu Wonen van Stad Kortrijk, relativeert dat aantal wel: “400 van de 563 bezwaren bestaan uit identieke bezwaren die individueel ondertekend zijn. Deze zijn dus wel meegeteld als los bezwaar.” Linters geeft aan dat de VVIA op Open Monumentendag op 10 september inderdaad actie voerde voor het Kortrijkse station: “Zo’n 300 mensen ondertekenden die dag een bezwaarschrift tijdens onze manifestatie voor het station. Je voelt dat er geen draagvlak is onder de bevolking voor deze sloop. Slechts één individu wou geen handtekening zetten.”

Het Vlaamse Gewest is de vergunningverlenende overheid in dit dossier. De beslissing ligt dus bij Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Adriaan Linters geeft aan dat ook Federaal Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zich over het dossier zal moeten buigen doordat het spoor wordt beheerd door Infrabel, een federale aangelegenheid. De Stad Kortrijk zal een advies uitschrijven en zal daarbij de bezwaren mee in overweging nemen.

De uiterste deadline waarop het Vlaamse Gewest moet beslissen of het beroep ontvankelijk wordt verklaard is 3 februari 2024. Als dat gebeurt, dan kunnen de initiatiefnemers van het project nog steeds naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan. Daarna kan er zelfs nog naar de Raad van State worden getrokken.