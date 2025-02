32 dienstwagens voor Vlaamse ministers: Hilde Crevits rijdt met de duurste, Melissa Depraetere de goedkoopste

De negen Vlaamse ministers en hun kabinetten gebruiken maar liefst 32 dienstwagens, wat neerkomt op een half miljoen euro aan kosten per jaar. Minister Hilde Crevits (CD&V) uit Torhout rijdt rond met de duurste leasewagen voor 2.310 euro per maand. Minister Melissa Depraetere (Vooruit) uit Harelbeke daarentegen heeft de goedkoopste, een Volvo voor maandelijks 1.391 euro. Dat blijkt uit cijfers die Jos D’Haese (PVDA) heeft verzameld.

De Vlaamse regering beschikt over 32 dienstwagens, die verdeeld worden over de negen Vlaamse ministers en een aantal medewerkers van hun kabinetten. Dat komt jaarlijks neer op bijna een half miljoen euro aan leasekosten. De dienstwagens specifiek van de negen ministers – zes Volvo’s, twee BMW’s en een Audi – kosten 200.000 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers die Jos D’Haese, fractieleider voor PVDA in het Vlaams parlement verzameld heeft. Het zijn er al minder dan de vorige Vlaamse regering. Die hadden in 2020 nog 34 dienstwagens.

West-Vlamingen op uitersten

De twee West-Vlaamse ministers blinken elk op het uiteinde van de rij als het gaat over de dienstwagens. Zo rijdt minister Hilde Crevits (CD&V) rond met de duurste bedrijfswagen. Het gaat om een BMW 750e, die 2.310 euro per maand kost. Minister Melissa Depraetere (Vooruit) staat dan weer aan de andere kant van de rij samen met minister Caroline Gennez (Vooruit). Zij heeft met haar Volvo voor 1.391 euro per maand de goedkoopste van de groep.

Vooral de Volvo XC90 van Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) met een maandelijkse leaseprijs van 2.065 euro is een doorn in het oog van D’Haese. “De Ridder begon haar ambtstermijn met het schrappen van 2,5 procent van de dienstverlening van De Lijn en de aankondiging van een verhoging van de ticketprijzen”, merkt D’Haese op. “Dat is allemaal makkelijk natuurlijk, als je zelf door een chauffeur wordt rondgereden in een comfortabele SUV op kosten van de belastingbetaler.”