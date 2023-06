30 Dagen Minder Wagen-campagne ook in West-Vlaanderen

7 West-Vlaamse gemeenten doen mee met de actie ’30 Dagen Minder Wagen’, een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit. De andere gemeenten kunnen zich nog steeds inschrijven. Het is de bedoeling dat de campagne aanzet tot een verminderd gebruik van de auto.

30 Dagen Minder Wagen wil Vlamingen oproepen om de auto eens aan de kant te schuiven en te kiezen voor duurzame alternatieven, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Over de hele provincie kunnen mensen zich via deze link inschrijven voor bepaalde initiatieven, in groep of individueel.

Brugge koploper

De gemeenten die voorlopig de meeste inschrijvingen hebben zijn Zwevegem met 41, Kortrijk met 51, Ieper met 62 en Brugge als koploper met 147 inschrijvingen. Dat is weinig verrassend aangezien er in Zwevegem, Kortrijk en Brugge verschillende initiatiefnemers zijn. In Brugge zijn dat de stad Brugge zelf, het AZ Sint-Jan en KidsLife. In Zwevegem zijn dat een groep werknemers van het lokaal bestuur Zwevegem, leden van de milieu- en natuurraad en Groen Zwevegem.

Ook in Ingelmunster, Harelbeke en Oostrozebeke zijn er activiteiten deze maand. Organisaties en gemeenten kunnen nog deelnemen door zich in te schrijven op de website. Bij vragen kunnen ze terecht op info@30dagenminderwagen.be. (RB)